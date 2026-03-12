Urgente!

Un cierre fronterizo con Bolivia y Perú marca la línea de arranque de Kast en Chile
March 12, 2026

Un cierre fronterizo con Bolivia y Perú marca la línea de arranque de Kast en Chile

Tal como lo prometió en campaña, el mandatario dio el primer paso para la aplicación de su plan ‘Escudo Fronterizo’, que pretende «gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular”.

El recién investido presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó la víspera sus seis primeros decretos, centrados en reforzar la seguridad fronteriza y contener la migración irregular.

Tal como lo prometió en campaña, el mandatario dio el primer paso para la aplicación de su plan ‘Escudo Fronterizo‘, que pretende «gestionar cambios legales para  desincentivar la inmigración irregular» y dotar de herramientas a la fuerza pública para frenar el «ingreso clandestino» de personas sin documentos.

El proyecto también contempla la «construcción de barreras físicas para sectores requeridos», aunque todavía no hay mayores detalles sobre los sitios donde eventualmente serán instalados. Sin embargo, lo que sí es un hecho es la firma de una nueva ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, que aplicará en principio en el área limítrofe con Bolivia y Perú, refiere la prensa.

Con ese paraguas jurídico, las carteras de Defensa, Interior y Bienes Nacionales tendrán luz verde para «incrementar los medios militares» en la frontera norte, con el objetivo de «mejorar la vigilancia», con dispositivos especiales como drones y «sensores optrónicos».

Auditoría y menos burocracia

Además de las áreas de seguridad y migración, Kast puso énfasis en un decreto que procura reducir la burocracia para la tramitación de permisos, con miras a incentivar la inversión privada. En criterio del mandatario, los retrasos en esa materia han frenado el ingreso de capitales.

«Una instrucción presidencial para resolver 51 recursos de reclamación pendientes que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando una inversión de 16.000 millones de dólares», aseguró la víspera.

En paralelo, signó un decreto que promueve la ‘auditoría total’ de las cuentas públicas, tras afirmar que había recibido el país, de manos de su antecesor Gabriel Boric, en peores condiciones de las previstas. 

«Aquí hemos dispuesto un instructivo para que usted pueda proceder e instruir también a cada ministro, a cada departamento, a cada servicio, a cada funcionario, de que el compromiso con la patria requiere el cuidado de los fondos públicos», dijo Kast justo antes de firmar el decreto.

El texto señala que se trata de «un mecanismo que establece una línea de base técnica y política que permita que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato, bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad».

