¿Feriado de Semana Santa tendrá toque de queda?
March 12, 2026

¿Feriado de Semana Santa tendrá toque de queda?

  • marzo 12, 2026
  • 2 Min Read

La medida dispuesta por el Gobierno responde a un plan para ejecutar operaciones dirigidas contra los grupos criminales y sus economías.

Semana Santa, una de las fechas religiosas más significativas en el calendario cristiano, se conmemora con actos que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Durante estos días los creyentes acuden a misa y participan en las celebraciones que se llevan a cabo en sus parroquias, como el rezo del Vía Crucis.

Viernes Santo corresponde al quinto feriado del año, que en este 2026 cae el 3 de abril, y se une se al sábado 4 y domingo 5 de abril. Es uno de los feriados más importantes en Ecuador por la importancia religiosa y económica para la ciudadanía.

Por ahora no hay toque de queda para este feriado pues la medida rige del 15 hasta el 30 de marzo en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro desde las 23:00 hasta las 05:00.

Sin embargo, de acuerdo al ministro del Interior John Reimberg, aunque la medida concluya el 30 de marzo, las operaciones combinadas continuarán y, de ser necesario, la medida podría ampliarse.

La medida dispuesta por el Gobierno responde a un plan para ejecutar operaciones dirigidas contra los grupos criminales y sus economías. Estos operativos se ejecutarán de forma conjunta con Estados Unidos. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

