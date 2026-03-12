Urgente!

March 12, 2026

Innovación tecnológica gana impulso en China durante los primeros dos meses de 2026

  • marzo 12, 2026
BEIJING, La innovación tecnológica de China ha mostrado un fuerte dinamismo durante los dos primeros meses del año, de acuerdo con datos fiscales publicados hoy jueves.

Entre enero y febrero, los ingresos por ventas de las industrias chinas de alta tecnología aumentaron un 16,1 por ciento interanual, mientras que los del sector de servicios técnicos y de investigación se dispararon un 23,6 por ciento en comparación con el año anterior, detalló la Administración Estatal de Impuestos.

Los datos también revelaron un rápido avance en la integración de la economía digital y la economía real durante este período.

En particular, la cantidad gastada por las empresas chinas en la adquisición de tecnología digital aumentó un 10,8 por ciento interanual en los dos primeros meses de 2026.

Las cifras confirman que «la fuerza motriz endógena del desarrollo impulsado por la innovación de China continuó fortaleciéndose», dijo Chen Binkai, vicepresidente de la Universidad Central de Finanzas y Economía, ubicada en Beijing. 

Confirmado.net -Xinhua

