Mundial 2026: ¿quiénes han sido los anotadores de Ecuador en las Copas del Mundo?

Enner Valencia y Agustín Delgado son los máximos anotadores en los certámenes absolutos del mundo.

México, Estados Unidos y Canadá serán sedes del Mundial 2026, que para la selección ecuatoriana de fútbol será el quinto de su historia.

El combinado que dirige Sebastián Beccacece está en el grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Ecuador tuvo su estreno en un Mundial absoluto en el 2002, en la cita efectuada en Japón-Corea.

Ahí la Tricolor tuvo como rivales a Italia, México Croacia. En ese torneo el primer anotador fue Agustín Delgado, en la caída de 2-1 ante los aztecas.

Luego fue Édison Méndez el que les dio el triunfo a los tricolores en el 1-0 frente a Croacia.

En Alemania 2006, el combinado nacional tuvo su mejor producción goleadora al hacer cinco anotaciones.

En el triunfo de 2-0 ante Polonia pusieron sus nombres Delgado y Carlos Tenorio. Después, el equipo nacional goleó 3-0 a Costa Rica y ahí celebraron Delgado, Tenorio y Kaviedes.

Para Brasil 2014 se hizo presente en las redes Enner Valencia, en la derrota e 2-1 frente a Suiza.

Luego, en el triunfo, por idéntico marcador, ante Honduras, nuevamente Valencia lo hizo en dos ocasiones.

En Qatar 2022, nuevamente fue el apodado Superman el que destacó en aquel certamen.

La Tricolor derrotó 2-0 al anfitrión y fue Valencia el autor del doblete. En el 1-1 ante Países Bajos, también lo hizo.

Y en la derrota 2-1 ante Senegal, el autor fue Moisés Caicedo. (D)

