Representante chino ante ONU insta a EE.UU. UU. e Israel a cesar operaciones militares para evitar un mayor deterioro de la situación

NACIONES UNIDAS, La forma fundamental de evitar un mayor deterioro de la situación es que Estados Unidos e Israel cesan sus operaciones militares, afirmó el miércoles Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, al explicar su voto sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación relacionada con Irán.

«China está profundamente preocupada por la rápida escalada de la situación en la región del Golfo, que corre el riesgo de empujar a todo Medio Oriente a un abismo peligroso», indicó.

Sin la autorización del Consejo de Seguridad y en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques militares contra Irán, violando claramente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, señaló.

«El estallido de esta guerra carece de justificación y legitimidad», enfatizó Fu, añadiendo que su continuación causaría daños sin generar ningún beneficio.

Al mismo tiempo, el diplomático chino dijo que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados árabes del Golfo también deben ser plenamente respetadas.

«En este sentido, China no respalda los ataques de Irán contra los Estados árabes del Golfo y condena todos los ataques indiscriminados contra civiles inocentes y objetivos no militares».

Al destacar que China apoya las demandas legítimas de los Estados árabes del Golfo para salvaguardar su seguridad nacional, valora y respalda su moderación, y apoya los esfuerzos continuos de los países de la región para resolver disputas mediante medios diplomáticos, Fu señaló que China otorga gran importancia al borrador de resolución presentado por Bahréin en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania.

Agregó que China participó de manera constructiva en las consultas. «Lamentablemente, sin embargo, el borrador de resolución no refleja de manera equilibrada la causa raíz ni el panorama general del conflicto.

Las sugerencias razonables de China no fueron adecuadamente consideradas. Por ello, China no tuvo más opción que abstenerse en la votación».

Subrayando que la continuación y escalada del conflicto no benefician a ninguna de las partes, Fu reiteró el llamado de China al cese inmediato de las operaciones militares para prevenir nuevos ciclos de escalada y evitar la expansión y propagación del conflicto.

«Las partes involucradas deben volver lo antes posible a la senda correcta del diálogo y las negociaciones, y resolver sus diferencias mediante un diálogo igualitario», afirmó, añadiendo que China está lista para continuar trabajando con los países de la región y la comunidad internacional en general a fin de generar sinergia por la paz y promover la próxima restauración de la paz y la estabilidad en Medio Oriente.

Confirmado.net -Xinhua