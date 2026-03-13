Urgente!

March 13, 2026

Prisión para dos congresistas en Colombia por corrupción

Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique son acusados ​​de aceptar “ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda”.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles (03.11.2026) la prisión preventiva de dos congresistas, reelegidos en las parlamentarias del domingo, investigados en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro .

El conservador Wadith Manzur y Karen Manrique, que ocupan una curul reservada para víctimas del conflicto, son acusados ​​de haber recibido sobornos en 2023, cuando eran miembros de una comisión parlamentaria encargada de aprobar créditos solicitados por el gobierno para proyectos de desarrollo.

Ambos congresistas fueron reelegidos en los cómicos legislativos del pasado domingo, en los que la izquierda de Petro se posicionó como fuerza dominante.

Manzur y Manrique son sospechosos de haber «aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda» de Petro a cambio de dar luz verde a «operaciones de crédito que interesaban a esa cartera», asegura un comunicado de la Corte Suprema.

Desde finales de 2025, los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, están bajo prisión preventiva por el mismo caso, considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Petro . 

Trama de desvío de fondos de la UNGRD

Tras cuatro años de mandato, el presidente izquierdista entregará el poder en agosto a su sucesor, que se definirá en las elecciones generales de mayo y un posible balotaje en junio.

El izquierdista Iván Cepeda, delfín de Petro, es el favorito en las encuestas, seguido por el excéntrico abogado derechista Abelardo de la Espriella.

La investigación de la Corte Suprema es parte del entramado de envío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso fue destapado en 2024 por investigaciones periodísticas que señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia.

Este miércoles, el tribunal también llamó a juicio a otros tres congresistas y a un exlegislador, que se defenderán en libertad.

El tribunal pidió al Congreso que suspendiera a los acusados ​​de sus cargos mientras se desarrolla el juicio.

 Confirmado.net – DW

