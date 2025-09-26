Quiroga lidera encuesta a un mes del balotaje en Bolivia

Según el sondeo, el exmandatario tiene el 47% de la intención de voto, frente al 39% de su oponente Rodrigo Pay.

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, aventaja al senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en la primera encuesta difundida este jueves (25.09.2025), a 24 días de realizarse la segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente del país.

El expresidente Jorge Quiroga (a la izquierda) y Rodrigo Paz se disputarán la presidencia de Bolivia el próximo 8 de noviembre en segunda vuelta. (Archivo)Imagen: Aizar Raldés/Marcelo Gómez/AFP

La encuesta, realizada por la empresa Ipsos Ciesmori y publicada por la red televisiva Unitel, muestra un 47 % de intención de voto en favor del opositor Quiroga (2001-2002) y su acompañante Juan Pablo Velasco, frente a un 39,3 % que alcanzó el también opositor Paz y su compañero de fórmula Edman Lara, un 7,7 % de diferencia.

Mientras que el 3,5 % de los encuestados dijo que votará en blanco, el 4,7 % anunció que anulará su voto y el 5,5 % reconoció que aún está indeciso, según los datos de la encuesta.

Más del 60% dice que ya decidió su voto

Además, el resultado de esta primera consulta muestra que el 66 % de los electores «ya tiene su voto decidido», un 13 % «no ha decidido su voto aún», el 12 % señaló que «no le convence ningún candidato» y un 9 % dijo que «simpatiza con un candidato».

De acuerdo con los datos que refleja la encuestadora, las personas entre 25 y 45 años y las mayores a 61 años anunciaron su voto por el exmandatario Quiroga, mientras que los electores de entre 45 y 60 años prefieren votar por Paz.

El resultado de la primera encuesta rumbo a la segunda vuelta es opuesto al resultado oficial de la primera vuelta, tras las elecciones celebradas el 17 de agosto, que mostraron un 32,06 % en favor de Paz frente a un 26,70 % que logró Quiroga, un 5,36 % de diferencia, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los votos blancos y nulos representaron el 22,37 % del total de los votos computados y los votos válidos alcanzaron un 77,63 %.

Voto nulo y blanco favoreció a Paz, según analistas

Analistas coincidieron en destacar que el voto nulo y blanco fueron el factor principal para que el opositor Paz sorprendiera con una victoria en los comicios generales, resultado que «no lograron ver» las al menos cuatro encuestas de diferentes empresas que ubicaban en los dos primeros lugares al empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y a Quiroga, respectivamente.

Paz y su compañero Lara se movían entre el quinto y el tercer lugar en la preferencia de voto en todas las encuestas difundidas antes del 17 de agosto, pero tras las elecciones consiguieron el primer lugar, algo que los llevará al balotaje para disputar la Presidencia y Vicepresidencia con Quiroga y Velasco, que obtuvieron el segundo lugar en la primera vuelta.

El 8 de noviembre Bolivia tendrá un nuevo presidente para el próximo quinquenio y con eso terminarán los casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

