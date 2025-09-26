«Juego de acusaciones»: Revelan el temor de la UE respecto a Trump en el conflicto ucraniano

El presidente de EE.UU. sostuvo que Kiev es capaz de seguir luchando con recursos y «paciencia» de los países europeos y, en particular, de la OTAN, pudiendo incluso lograr avances territoriales.

Funcionarios europeos se preocupan por la posibilidad de que el cambio en la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, en torno a Ucrania, tenga como objetivo preparar el terreno para luego poder echarles la culpa por el fracaso de Kiev en su conflicto con Moscú, reporta Financial Times.

Esta situación se da después de que el mandatario del país norteamericano declarara el martes que Ucrania es capaz de seguir luchando con el respaldo de la Unión Europea (UE), y que podría incluso recuperar los nuevos territorios rusos sobre los que tiene reivindicaciones. En particular, subrayó que Kiev podría alcanzar su objetivo territorial con recursos y la «paciencia» de los países europeos y los miembros de la OTAN.

Si bien algunos funcionarios europeos dieron la bienvenida a la nueva postura de Trump, otros concluyeron que les encargó la responsabilidad de la defensa de Ucrania y les dio expectativas que Europa encontraría complicadas de cumplir. «Todo el mundo ve que se está retirando», manifestó un funcionario europeo, refiriéndose a que Trump paulatinamente se está alejando del conflicto ucraniano.

Además, el líder estadounidense instó a la UE a que detenga las compras de los productos energéticos rusos e imponga aranceles a China e India. De acuerdo con un funcionario europeo, se trata del «comienzo de un juego de acusaciones». «Estados Unidos sabía que los gravámenes a China e India serían imposibles de aceptar para la UE», indicó.

«La vía de escape»

No obstante, a algunos funcionarios europeos les cuesta creer que Trump cumpliría su promesa de imponer «importantes sanciones» contra Rusia si los países europeos dejan de comprar el petróleo ruso e imponen aranceles elevados a Pekín y Nueva Delhi. «No creen que Trump siga el ejemplo. No es confiable en ese aspecto«, aseveró Liana Fox, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.

A su vez, un asesor del Gobierno europeo opinó que Trump «está construyendo la vía de escape» para poder culpar a Europa cuando sea necesario; mientras, un funcionario alemán agregó que el presidente «estaba poniendo el estándar muy alto”.

«Trump quiere evitar que, tras nueve meses en el poder, esta guerra se convierta también en la suya«, expresó Carlo Masala, profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad Bundeswehr de Múnich, explicando que así busca no contradecir su tesis de que el conflicto ucraniano es la guerra del exmandatario estadounidense Joe Biden.

Reacción de Moscú

Comentando el cambio de tono de Trump, el vocero del Kremlin lo atribuyó a su reciente reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de la ONU. «Se reunieron ayer. El señor Trump, por supuesto, escuchó la versión de Zelenski de lo sucedido. Y, al parecer, a estas alturas, esta versión es la razón de la evaluación que escuchamos», explicó el portavoz.

Al mismo tiempo, advirtió que hablar de seguridad europea sin Rusia es inútil y agregó que Trump no puede evitar notar la apertura de Moscú al proceso de resolución.

Confirmado.net – RT