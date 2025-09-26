Liga de Quito se consolida como un contendiente sólido en la Copa Libertadores 2025  

Los albos derrotaron al vigente campeón, Botafogo en los octavos de final, y superaron a São Paulo en la siguiente ronda. En semifinales se medirá a Palmeiras.

La campaña de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025 ha mostrado un crecimiento constante y un rendimiento sólido tanto en la fase de grupos como en la ronda eliminatoria, consolidando al club como un protagonista dentro del torneo continental.

En la fase de grupos, Liga de Quito integró el Grupo C junto a Flamengo, Central Córdoba y Deportivo Táchira, logrando liderar la llave con 11 puntos tras seis partidos: tres victorias, dos empates y una derrota, con 8 goles a favor y 4 en contra.

Los albos iniciaron igualando 0-0 ante Central Córdoba en Argentina, luego se impusieron 2-0 a Deportivo Táchira en Quito. Después, mantuvo la solidez defensiva con un empate 0-0 frente a Flamengo en casa, y en la vuelta frente a Deportivo Táchira en Venezuela consiguió una victoria agónica 3-2.

En la penúltima fecha cayó 2-0 con Flamengo en Brasil y cerró la fase de grupos con un contundente 3-0 sobre Central Córdoba en Quito, asegurando el primer lugar del grupo.

En los octavos de final, el desafío aumentó al medirse con Botafogo, vigente campeón del torneo y segundo del Grupo A.

A pesar de la derrota inicial 1-0 en Brasil, Liga de Quito demostró carácter en la vuelta, imponiéndose 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, eliminando al campeón vigente y mostrando su capacidad de resiliencia en instancias decisivas.

Ya en cuartos de final, los albos se enfrentaron a São Paulo, logrando un triunfo sólido 2-0 en Quito en el partido de ida y asegurando la clasificación con una victoria 0-1 en la vuelta en Brasil.

Con este resultado, Liga de Quito confirma no solo su consistencia en casa, sino también su capacidad de competir frente a equipos de élite en territorio rival.

El desempeño de Liga de Quito en esta edición de la Copa Libertadores evidencia un equilibrio entre solidez defensiva y efectividad ofensiva, acompañado de un equipo que ha sabido aprovechar su localía y mantener la concentración en partidos clave.

Con su pase a semifinales, el club mantiene viva la esperanza de pelear por el título continental y buscar su segunda estrella.

En esta instancia, el cuadro albo tendrá que medirse a Palmeiras, uno de los rivales más fuertes de la competición y con amplia experiencia en fases decisivas.

El primer duelo será en Quito el 22 de octubre y la revancha se jugará el 29 de octubre en São Paulo, dos partidos que marcarán el rumbo hacia la gran final.

El “Verdao” llega a semifinales tras una campaña sólida: eliminó a Universitario de Perú en los octavos de final y superó a River Plate en cuartos, confirmando su condición de candidato al título. (D)

