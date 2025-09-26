ESCÁNDALO en Estados Unidos: violencia contra migrante ecuatoriana durante operativo de ICE en Nueva York

Quito, septiembre 2025.– La violencia contra la comunidad migrante ecuatoriana en Estados Unidos quedó nuevamente en evidencia tras la difusión de un video estremecedor. En las imágenes, grabadas y publicadas por medios estadounidenses, se observa a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empujar y lanzar al suelo a una mujer ecuatoriana que lloraba y suplicaba por su esposo.

El hecho ocurrió este jueves en una corte de inmigración en Manhattan, Nueva York, donde la ciudadana ecuatoriana Mónica Elizabeth Moreta acompañaba a su familia a una cita judicial. Su esposo fue detenido por las autoridades durante la diligencia, pese a encontrarse en trámite de regularización migratoria.

😡#INTERNACIONAL || La violencia del ICE quedó expuesta: una mujer ecuatoriana fue lanzada al piso en una Corte de Inmigración de Nueva York, mientras su esposo era arrestado frente a sus hijos. 😢

📢 Un nuevo caso que evidencia el trato inhumano del sistema migratorio en EE.UU. pic.twitter.com/ivfuGcsPct — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) September 26, 2025

En declaraciones a Noticias Telemundo, Moreta relató el momento de angustia que vivió: “Cuando nosotros salimos, comenzaron a agarrarnos toditos los del ICE. Nos jalonearon […] Le dije por qué lo llevan. A mí también llévenme. ¿Por qué no me llevan, entonces?”.

El forcejeo terminó con la mujer en el suelo, en medio del llanto y la desesperación por evitar la separación de su esposo. Tras el ataque, fue trasladada a una sala de emergencias por el padre Fabián Arias, activista presente en la corte, quien denunció públicamente el trato inhumano recibido. Aunque no sufrió lesiones graves, presentó múltiples moretones producto de la caída.

La familia, originaria de Ecuador, había migrado a Estados Unidos en marzo de 2024 en busca de mejores condiciones de vida. El episodio ha desatado indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen un alto a la violencia institucionalizada contra los migrantes.

Este hecho refleja la dura y dolorosa realidad de miles de ecuatorianos que, en medio de la incertidumbre migratoria, enfrentan situaciones de abuso y discriminación en un país que prometía oportunidades, pero que muchas veces responde con represión y violencia. Fin