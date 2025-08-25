Qué comer y a qué hora: la fórmula de un desayuno bufet perfecto

«Si su hotel ofrece desayuno, aproveche para empezar el día con alimentos nutritivos», aconseja Rachel Woods, profesora titular de Fisiología en la Universidad de Lincoln.

Alojarse en un hotel y disfrutar de las vacaciones es sin duda un momento que ansía con ilusión la mayoría de las personas. Pasar tiempo fuera de casa para muchos significa desconectar de las tareas cotidianas y sumergirse tanto en placeres relajantes como gastronómicos. Entre estos últimos, hay un servicio de hotel que, indiscutiblemente, se sitúa a la cabeza: el desayuno bufet.

Rachel Woods, profesora titular de Fisiología en la Universidad de Lincoln, ha ofrecido una serie de consejos para mantener una buena alimentación durante el período vacacional, subrayando que el plato ideal para empezar el día es enteramente vegetal. «Si su hotel ofrece desayuno, aproveche para empezar el día con alimentos nutritivos», indica la experta.

«Un plato con champiñones, tomates, judías o fruta fresca le sentará bien y le permitirá relajarse y elegir la comida para el resto del día», explica Wood, agregando que «en un resort con todo incluido, la variedad facilita incluir más frutas y verduras».

De acuerdo con la experta, «añadir una ensalada o verduras extra a cada plato, o añadir mucha fruta picada al desayuno, mantiene alta la ingesta de fibra y aporta nutrientes valiosos». «Si quiere moderar la ingesta de calorías, empezar las comidas con ensalada o fruta puede ayudar a saciarse antes del plato principal«, resalta.

¿Hay una fórmula para el desayuno perfecto?

Mientras, Tom Crawford, matemático de la Universidad de Oxford, asegura que existe una fórmula que nos permite disfrutar de un desayuno completo sin pasar factura a nuestro cuerpo. «Hay seis ingredientes clave para la experiencia del bufet, incluidos los elementos obvios (como el tipo y la cantidad de comida), pero también la hora de llegada y el tiempo empleado en digerir la comida«, apuntó.

«Para lograr la mejor experiencia de bufet y una puntuación máxima de 10, los visitantes deben llegar a las 8:17 de la mañana y consumir dos platos de comida», sostiene Crawford. «El primero es un plato caliente con una rebanada de pan tostado, una porción de huevos, una porción de frijoles, dos rebanadas de tocino y dos salchichas (vegetarianas o no)», describió.

«El segundo plato, que debe consumirse 16 minutos después del primero para facilitar la digestión, debe incluir dos lonchas de salmón ahumado, dos raciones de fruta, un pastel, un yogur y un tazón de cereales. ¡Quién iba a decir que desayunar podía ser tan complicado!», agregó el experto.

Por su parte, Woods hizo hincapié en que una dieta saludable no debe ser algo eventual, sino un estilo de vida que se construye durante meses y años, y no debe convertirse en algo que arruine los pocos días de descanso. En definitiva, «las vacaciones deberían ser para relajarse, disfrutar y crear recuerdos, no para obsesionarse con un plan de alimentación ‘perfecto’«, concluyó.

Confirmado.net – RT