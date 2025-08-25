Independiente del Valle, líder indiscutible de la Liga Ecuabet tras vencer a Emelec en el Capwell 

Los rayados se despegaron con nueve puntos de diferencia ante el segundo ubicado; los azules perdieron la chance de acercarse al hexagonal del campeonato.

Independiente del Valle se adueñó del Capwell y venció por la mínima diferencia a Emelec este domingo, 24 de agosto, en el marco de la fecha 26 de la Liga Ecuabet 2025.

Con el gol marcado por el delantero argentino Claudio Paúl Spinelli, los rayados volvieron a distanciarse con nueve puntos en el primer lugar de la tabla del campeonato, aprovechando también el traspié de Liga de Quito ante El Nacional, lo que dejó a Barcelona SC como el único escolta del líder, aunque la ventaja es amplia de cara al hexagonal.

El equipo que conduce el español Javier Rabanal llegó a 56 puntos en el primer lugar. Mientras que el cuadro del argentino Guillermo Duró perdió la chance de aproximarse al hexagonal del campeonato y se quedó en la novena casilla con 35 unidades.

Emelec arrancó el partido con una intensa y efectiva presión ante el intento de los visitantes por mantener la posesión de la pelota, además proponía acciones en ofensiva con la inclusión de sus laterales.

Sin embargo, una gran conducción en vertical de Mateo Carabajal fue ganando metros y abriendo espacios para que Jordy Alcívar reciba con el campo de frente. El mediocentro filtró para Spinelli, quien con un control orientado eludió la marca de Diogo Bagüí y remató cruzado para poner el 1-0 a los 29 minutos de juego.

Los eléctricos no lograron encontrar los espacios para concretar el empate, salvo ciertas aproximaciones con ligero peligro en los pies de Facundo Castelli y José Angulo.

En la siguiente fecha, Emelec visitará el estadio Gonzalo Pozo Ripalda para enfrentarse a Aucas; en tanto, Independiente del Valle recibirá a Técnico Universitario en el estadio Banco Guayaquil. (D)

Confirmado.net-El Universo