Con solo 24 aportaciones: estos son los requisitos clave del IESS para que te aprueben un préstamo quirografario hoy mismo 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) ofrece préstamos quirografarios que pueden solicitar los afiliados al IESS en relación de dependencia, jubilados y pensionistas.

El monto máximo que otorga el Biess de préstamos quirografarios es de 80 salarios básicos, lo que en 2025 corresponde a un máximo de $ 37.600.

Pero el monto específico dependerá de la capacidad de endeudamiento que tenga el aplicante y del valor acumulado en los fondos de reserva o de cesantía, o la suma de ambos. El afiliado puede comprometer por concepto de dividendo mensual hasta el 50 % de sus ingresos.

Para solicitar un préstamo quirografario, el Biess requiere que los asegurados cumplan con un número de requisitos.

Requisitos para aplicar a un préstamo quirografario en el IESS

Poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS.

Tener mínimo doce aportaciones.

Ser un afiliado activo o encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS, para el caso de jubilados y pensionistas.

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.

No tener solicitud de cesantía en trámite.

Su empleador no debe estar en mora con el IESS.

Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.

No constar con registro de fecha de fallecimiento en el IESS.

No tener crédito en mora con el IESS o Biess.

Si es empleador, no tener obligaciones pendientes con el IESS.

Validaciones del Biess.

No tener un crédito hipotecario en trámite.

No tener gastos de instrumentación pendientes en una solicitud de préstamos hipotecarios iniciada y no concluida.

No tener comprobante pendiente de pago.

No tener créditos quirografarios en trámite.

Tener créditos en liquidación.

No tener crédito vigente con el IESS, anterior sistema HOST.

Cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede realizar el proceso de solicitud del préstamo quirografario desde el portal digital del Biess. (I)

Confirmado.net-El Universo