El verdadero salto digital que necesita la banca en la región

Hoy el dinero se mueve por múltiples autopistas: transferencias bancarias, billeteras digitales, pagos instantáneos, QR interoperables y, en ciertos casos, blockchain.

Ecuador, 25 de agosto de 2025. La transformación digital en la banca latinoamericana ha mostrado avances significativos en la última década, con aplicaciones móviles más modernas y procesos más ágiles. Sin embargo, según datos del sector, más del 60 % de las transacciones en América Latina siguen dependiendo de infraestructuras centralizadas, y el 59 % de las instituciones continúa operando con sistemas heredados, lo que dificulta su adaptación a un entorno financiero en rápida evolución.

Al mismo tiempo, los hábitos de los usuarios han cambiado. Ya no comparan bancos entre sí, sino con experiencias de plataformas digitales como Ualá, Mercado Pago o WhatsApp, que ofrecen inmediatez, simplicidad e integración. Esto obliga a la banca tradicional a dar un salto más allá del diseño: hacia una arquitectura capaz de integrarse con múltiples rieles de pago y operar con mayor agilidad.

“Hoy el verdadero diferencial competitivo no está en la estética o en la velocidad de carga de una app, sino en la capacidad de mover dinero de forma fluida, interoperable y en tiempo real”, afirma Pablo Pereyra Portugal, Chief Revenue Officer de 2innovate. “Eso requiere mucho más que una capa de pintura brillante: implica rediseñar la arquitectura bancaria desde la lógica del dato, no del canal”.

Una evolución necesaria

Un entorno modular, que permita a las instituciones financieras integrar y desintegrar servicios según las necesidades del mercado, se vuelve esencial para mantener la relevancia. Esta flexibilidad permite responder con agilidad tanto a los cambios regulatorios como a las nuevas expectativas de los clientes. Plataformas como Frame Banking™, desarrolladas por 2innovate, ofrecen esta flexibilidad mediante entornos modulares y APIs abiertas que permiten integrar y desintegrar servicios, acelerar el lanzamiento de productos y fomentar ecosistemas financieros más colaborativos.

El ejemplo de Brasil, donde el sistema de pagos instantáneos PIX ha superado en volumen a las transferencias tradicionales, demuestra que la adopción de nuevas infraestructuras transaccionales no es una tendencia futura, sino una realidad que ya impacta al mercado.

“Integrar múltiples rieles no solo amplía la cobertura del servicio”, agrega Pereyra Portugal, “también reduce los costos por transacción, habilita nuevos ingresos y mejora la experiencia del cliente. Pero esto solo es posible con una arquitectura modular y abierta que permita operar en entornos híbridos”.

La transformación digital real no solo debe verse bien: debe funcionar bien. Adoptar rieles modernos, repensar la arquitectura bancaria y abrirse a nuevas integraciones ya no es opcional, sino esencial para la supervivencia del sector.

Acerca de 2innovate:

2innovate es la empresa fintech global detrás de Frame Banking™, una plataforma SaaS nativa en la nube que permite a las instituciones financieras operar en ecosistemas transaccionales de próxima generación. Al colocar a la transacción en el centro de la experiencia financiera y reducir las fricciones tradicionales en los procesos de pago, Frame Banking™ ayuda a las instituciones financieras a desacoplarse de las limitaciones de los sistemas legados y operar al ritmo de las transacciones modernas a través de múltiples rieles de pago. 2innovate fue fundada en 2016 y actualmente opera en 12 países, con oficinas en Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y Montevideo.