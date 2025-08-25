Urgente!

¡Haz que tu talento brille! Participa en el concurso de videos por los 45 años de amistad Ecuador-China
El verdadero salto digital que necesita la banca en la región
Con solo 24 aportaciones: estos son los requisitos clave del IESS para que te aprueben un préstamo quirografario hoy mismo 
Qué comer y a qué hora: la fórmula de un desayuno bufet perfecto
August 25, 2025

¡Haz que tu talento brille! Participa en el concurso de videos por los 45 años de amistad Ecuador-China

  • agosto 25, 2025
  • 0
  • 50
  • 2 Min Read

Este 2025, Ecuador y China celebran 45 años de relaciones diplomáticas, y la Embajada de China te invita a ser parte de un concurso de videos cortos: “Amistad Ecuador-China: dos naciones, una historia”.

Si disfrutas contar historias en video, esta es tu oportunidad de mostrar la amistad, la cooperación y la cultura que unen a ambos países. ¡Sé uno de los ganadores y gana premios increíbles!

Detalles del concurso:

  • Participantes: todos los creadores de video de Ecuador y China.
  • Duración: máximo 3 minutos.
  • Idioma: español (o subtítulos).
  • Resolución mínima: 1280×720.
  • Formatos aceptados: MP4 y MOV.

Cómo participar:

  1. Sube tu video a redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, Xiaohongshu, Bilibili.
  2. Usa los hashtags #AmistadEcuadorChina o #中厄友谊.
  3. Llena el formulario de inscripción (descárgalo aquí).
  4. Envía tu video y formulario en un archivo ZIP a [email protected] antes del 31 de agosto de 2025. Pon en el asunto tu nombre completo y el título de tu obra.

Premios:

  • 1er premio: Pasaje aéreo ida y vuelta a China.
  • 2do premio (2 ganadores): Drone DJI Avata 2 Combo.
  • 3er premio (3 ganadores): Huawei MatePad 11.5.
  • Premio de Excelencia (5 ganadores): Huawei Watch Fit 4 Pro.

¡Envía tu creación original y forma parte de esta celebración histórica! El jurado elegirá las mejores propuestas considerando también reproducciones y reacciones.

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020