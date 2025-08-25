¡Haz que tu talento brille! Participa en el concurso de videos por los 45 años de amistad Ecuador-China

Este 2025, Ecuador y China celebran 45 años de relaciones diplomáticas, y la Embajada de China te invita a ser parte de un concurso de videos cortos: “Amistad Ecuador-China: dos naciones, una historia”.
Si disfrutas contar historias en video, esta es tu oportunidad de mostrar la amistad, la cooperación y la cultura que unen a ambos países. ¡Sé uno de los ganadores y gana premios increíbles!
Detalles del concurso:
- Participantes: todos los creadores de video de Ecuador y China.
- Duración: máximo 3 minutos.
- Idioma: español (o subtítulos).
- Resolución mínima: 1280×720.
- Formatos aceptados: MP4 y MOV.
Cómo participar:
- Sube tu video a redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, Xiaohongshu, Bilibili.
- Usa los hashtags #AmistadEcuadorChina o #中厄友谊.
- Llena el formulario de inscripción (descárgalo aquí).
- Envía tu video y formulario en un archivo ZIP a [email protected] antes del 31 de agosto de 2025. Pon en el asunto tu nombre completo y el título de tu obra.
Premios:
- 1er premio: Pasaje aéreo ida y vuelta a China.
- 2do premio (2 ganadores): Drone DJI Avata 2 Combo.
- 3er premio (3 ganadores): Huawei MatePad 11.5.
- Premio de Excelencia (5 ganadores): Huawei Watch Fit 4 Pro.
¡Envía tu creación original y forma parte de esta celebración histórica! El jurado elegirá las mejores propuestas considerando también reproducciones y reacciones.