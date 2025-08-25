Colombia: 4 fallecidos en accidente de avióneta ambulancia

Los ocupantes de la aeronave eran un paciente, uno de sus familiares, un médico y el piloto. La Aeronáutica Civil expresó sus «más sentidas condolencias» a las familias de las víctimas.

Cuatro personas murieron este domingo (24.08.2025) al accidentarse una avióneta ambulancia cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil, informó la estatal Aeronáutica Civil.

El siniestro ocurrió cuando la aeronave cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

«Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena», señaló la entidad en un comunicado.

En las riberas del río Vaupés y sus afluentes, incluido el Tiquié, habitan comunidades Tuyuca, conformadas por 17 etnias y unas 500 personas, según datos oficiales.

La Aeronáutica Civil expresó sus «más sentidas condolencias» a las familias de las víctimas ya la empresa SAE Ambulancias, propietaria de la avióneta Cessna 206 accidentada.

«En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permita iniciar la investigación correspondiente», agregó la entidad. EFE

Confirmado.net – DW