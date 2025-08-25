Rusia y Ucrania intercambian 146 prisioneros de guerra

Urgente!

  • agosto 25, 2025
  • 0
  • 135
  • 2 Min Read

El canje de prisioneros es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada lado, tras la mediación de Emiratos Árabes Unidos, indicó el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este domingo (24.08.2025).

Los intercambios de prisioneros a gran escala han sido el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú, llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado, y es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El Ministerio de Defensa ruso precisó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región de Kursk, «detenidos ilegalmente» por Kiev.

Las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto del año pasado y se apoderaron de cientos de kilómetros cuadrados de territorio, un importante revés para el Kremlin.

Por su parte, Rusia desplegó millas de tropas de su aliado Corea del Norte como parte de un contraataque, pero no recuperó completamente el control de la región hasta abril de este año.

Confirmado.net – DW

