Gobierno dice que vuelos directos Quito-Sao Paulo se reanudarán desde el 2026  

La vocera Carolina Jaramillo destacó que esta reanudación de vuelos es uno de los logros de la visita del presidente Daniel Noboa a Brasil.

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, indicó que desde el 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Quito y Sao Paulo, esto como uno de los logros alcanzados tras la reciente visita del presidente Daniel Noboa a Brasil.

En su visita a Brasil, Daniel Noboa sostuvo una reunión con Celso Guimarães Ferrer, presidente y director ejecutivo de GOL Airlines, la aerolínea que estaría a cargo de los vuelos.

Con esta frecuencia se busca incentivar el turismo y fomentar las inversiones entre países.

Jaramillo indicó que la visita al país sudamericano trajo muchos puntos positivos en temas tecnologícos, educativos y agrícolas como la exportación de productos como el banano y el camarón.

La vocera manifestó que, por ahora, ya se abrió el mercado para el banano deshidratado y que se ultiman conversaciones para que ingrese el banano fresco.

En tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió a la delegación ecuatoriana en el Palacio de Planalto, dando inicio a una serie de encuentros enfocados en reforzar los lazos políticos, comerciales y de cooperación entre Ecuador y Brasil.

Brasil recibió una visita presidencial de Ecuador luego de 18 años.

