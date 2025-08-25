Urgente!

Gobierno dice que vuelos directos Quito-Sao Paulo se reanudarán desde el 2026  
Rusia y Ucrania intercambian 146 prisioneros de guerra
Colombia: 4 fallecidos en accidente de avióneta ambulancia
¡Haz que tu talento brille! Participa en el concurso de videos por los 45 años de amistad Ecuador-China
August 25, 2025

Gobierno dice que vuelos directos Quito-Sao Paulo se reanudarán desde el 2026  

  • agosto 25, 2025
  • 0
  • 59
  • 2 Min Read

La vocera Carolina Jaramillo destacó que esta reanudación de vuelos es uno de los logros de la visita del presidente Daniel Noboa a Brasil. 

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, indicó que desde el 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Quito y Sao Paulo, esto como uno de los logros alcanzados tras la reciente visita del presidente Daniel Noboa a Brasil.

En su visita a Brasil, Daniel Noboa sostuvo una reunión con Celso Guimarães Ferrer, presidente y director ejecutivo de GOL Airlines, la aerolínea que estaría a cargo de los vuelos.

Con esta frecuencia se busca incentivar el turismo y fomentar las inversiones entre países.

Noboa sostuvo una reunión con Celso Guimarães Ferrer, presidente y director ejecutivo de GOL Airlines, con el objetivo de impulsar la reactivación de vuelos directos entre ambos países.

Jaramillo indicó que la visita al país sudamericano trajo muchos puntos positivos en temas tecnologícos, educativos y agrícolas como la exportación de productos como el banano y el camarón.

La vocera manifestó que, por ahora, ya se abrió el mercado para el banano deshidratado y que se ultiman conversaciones para que ingrese el banano fresco.

En tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió a la delegación ecuatoriana en el Palacio de Planalto, dando inicio a una serie de encuentros enfocados en reforzar los lazos políticos, comerciales y de cooperación entre Ecuador y Brasil.

Brasil recibió una visita presidencial de Ecuador luego de 18 años.

(I)

Confirmado.net-El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020