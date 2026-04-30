La dura multa que deberá pagar un padre tras amenaza de tiroteo escolar de su hijo 

La medida busca desalentar la ola de amenazas en escuelas, que en las últimas semanas generó alarma en un país sudamericano.

En Argentina, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe notificó a los padres de un menor acusado de amenazar con un tiroteo escolar que deberán hacerse cargo de los costos del operativo policial desplegado tras el hecho, en medio de una ola de episodios similares.

Según informaron las autoridades, el monto alcanza un total de 6.024.944 pesos argentinos (unos 4.289 dólares), y corresponde al gasto generado por la movilización de recursos como patrulleros, brigadas especializadas y personal afectado a la intervención, informó el medio local Aire de Santa Fe.

Padres como responsables

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, aclaró que no se trata de una multa penal, sino de una indemnización civil para resarcir el costo del operativo, lo que habilita medidas como el embargo de bienes o salarios en caso de incumplimiento.

La notificación fue dirigida a ambos padres del menor, considerados responsables solidarios, y establece un plazo de cinco días para abonar antes de que el caso sea derivado a la Fiscalía de Estado. Cococcioni indicó además que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica «más de 70 personas involucradas», ya que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. Según estimaciones oficiales, el monto total reclamado en estos casos superaría los 250 millones de pesos (casi 178.000 dólares al cambio de moneda actual).

El episodio se enmarca en una serie de amenazas similares registradas en distintas provincias del país, muchas de ellas viralizadas en redes sociales, que obligaron a evacuar escuelas y desplegar operativos preventivos, en medio de una creciente preocupación por el impacto de estos mensajes en la comunidad educativa.

Con información de – RT