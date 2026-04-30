Los ingresos del sector cultural de China aumentan 6,4% en el primer trimestre

BEIJING, Las principales empresas del sector cultural y de las industrias relacionadas de China registraron un sólido crecimiento de sus ingresos en el primer trimestre de 2026, según datos oficiales publicados hoy miércoles.

Las 82.000 empresas encuestadas registraron ingresos operativos conjuntos de 3,56 billones de yuanes (unos 518.400 millones de dólares) en los tres primeros meses de este año, lo que supone un aumento interanual del 6,4 por ciento, según el Buró Nacional de Estadísticas.

Los ingresos de las empresas de producción cultural aumentaron un 1,5 por ciento interanual, mientras que los de las empresas de venta al por mayor y al por menor de productos culturales se incrementaron un 2,6 por ciento. Las empresas de servicios culturales registraron un aumento de los ingresos del 9,9 por ciento.

Los servicios de diseño creativo registraron un crecimiento de los ingresos del 12 por ciento, la creación y producción de contenidos aumentó un 10,7 por ciento y los servicios de información noticiosa se incrementaron un 10,3 por ciento.

Por regiones, las empresas culturales del este de China registraron un aumento de los ingresos del 6,9 por ciento interanual, mientras que las del centro y el oeste del país registraron un crecimiento del 3,8 por ciento y el 6,4 por ciento, respectivamente.

Los ingresos en el noreste de China cayeron un 8,3 por ciento.

Con información de – Xinhua