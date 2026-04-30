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¿Habrá toque de queda en destinos turísticos de Ecuador durante el feriado? Esto debes saber
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April 30, 2026

¿Habrá toque de queda en destinos turísticos de Ecuador durante el feriado? Esto debes saber

  • abril 29, 2026
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La medida regirá al final del asueto por el Día del Trabajo y no afectará los viajes

Ecuador se alista para un feriado extendido por el Día del Trabajo, que irá del 30 de abril al 3 de mayo.

En medio de la expectativa por el descanso y los viajes, surge una duda clave: ¿habrá toque de queda en los principales destinos turísticos? La respuesta es no durante el feriado.

El Gobierno confirmó que la restricción comenzará recién la noche del último día, cuando el asueto esté terminando.

El toque de queda inicia cuando termina el feriado

La medida entrará en vigencia a las 23:00 del domingo 3 de mayo y se extenderá hasta el 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.

Esto significa que durante los días del feriado los ciudadanos podrán movilizarse con normalidad hacia destinos turísticos sin restricciones horarias.

Viajes sin restricciones a playas y destinos populares

Durante el feriado, los ecuatorianos podrán desplazarse sin inconvenientes a lugares turísticos como:

  • Salinas
  • Manta
  • Baños de Agua Santa

El sector turístico espera una alta afluencia de visitantes, especialmente de familias que buscan aprovechar los últimos días antes del inicio de clases en la región Costa y Galápagos.

Provincias donde aplicará el toque de queda

La medida del Gobierno se aplicará en varias provincias del país, entre ellas:

  • Guayas
  • Manabí
  • Santa Elena
  • Pichincha
  • Esmeraldas
  • El Oro
  • Los Ríos
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Sucumbíos

Además, incluye cantones específicos como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

¿Por qué se aplica esta medida?

Según el Gobierno de Ecuador, el toque de queda responde a la necesidad de mantener el control ante hechos de violencia vinculados a estructuras criminales.

La decisión se basa en los resultados obtenidos durante el último estado de excepción y busca reforzar la seguridad en las zonas más sensibles.

Turismo activo pese a medidas de seguridad

A pesar del anuncio, el feriado se mantiene como una oportunidad clave para el turismo interno.

Hoteles, restaurantes y operadores turísticos se preparan para recibir visitantes en todo el país.

El hecho de que la restricción empiece al final del feriado permite que los planes de viaje no se vean afectados.

  • Feriado del Día del Trabajo: fechas, medidas y movilidad en Ecuador
  • Destinos recomendados para viajar en el feriado
  • Seguridad y toque de queda: lo que debes saber

Con información de El Universo

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