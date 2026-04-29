“Tercera placa” entrará en vigencia en 2026: así cambiará el control de velocidad en Ecuador

Gobierno anuncia nuevo sistema para medir velocidad promedio y reemplazar radares mal ubicados

El control de velocidad en Ecuador dará un giro en 2026.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó que el sistema conocido como “tercera placa” entrará en vigencia en el tercer trimestre del próximo año, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y eliminar prácticas cuestionadas en el uso de radares.

La medida forma parte de un plan integral que incluye educación, tecnología y rediseño de infraestructura para reducir los siniestros de tránsito.

¿Qué es la “tercera placa” y cómo funcionará?

La “tercera placa” es un sistema que permitirá medir la velocidad promedio de un vehículo entre dos puntos, en lugar de registrar únicamente un exceso puntual como lo hacen los radares tradicionales.

Según explicó Luque, este modelo busca evitar sanciones en zonas donde los dispositivos estaban ubicados sin criterios técnicos claros.

“Ya no va a haber un radar puesto engañosamente”, aseguró el ministro, al señalar que los nuevos controles estarán en puntos críticos definidos por estudios de seguridad vial.

Adiós a radares mal ubicados: controles estarán en zonas críticas

El Gobierno también anunció la sustitución de radares que no cumplen criterios técnicos.

Los nuevos dispositivos se instalarán en lugares de alto riesgo, como curvas peligrosas o tramos con alta incidencia de accidentes.

Luque enfatizó que el aumento de siniestros no puede atribuirse únicamente a los radares, sino que responde a múltiples factores, entre ellos la conducta de los conductores.

Seguridad vial: educación, tecnología e infraestructura

El plan del Ejecutivo apunta a un enfoque integral.

Entre las acciones destacadas están:

Inclusión de seguridad vial y movilidad sostenible en el sistema educativo

Implementación de tecnología para control y monitoreo

Rediseño de vías con apoyo de expertos

Cooperación con organismos multilaterales

Según el ministro, en algunos casos ya no basta con señalización, sino que se requieren cambios estructurales en las carreteras.

Compensaciones al transporte: plazos y decisiones pendientes

En paralelo, el Gobierno mantiene medidas económicas para el sector transporte.

Las compensaciones para transporte intra e interprovincial seguirán vigentes hasta el 15 de mayo, mientras que para el transporte urbano ya concluyeron.

Luque aclaró que cualquier ajuste en tarifas dependerá de los gobiernos locales y deberá estar ligado a mejoras en el servicio.

Un problema estructural sin resolver

El ministro reconoció que la crisis del transporte urbano no es reciente y responde a años de falta de atención.“

El problema del transporte no se ha resuelto en muchísimos años”, afirmó, insistiendo en la necesidad de reformas profundas.

Nuevas medidas de tránsito y seguridad vial en Ecuador

Situación del transporte urbano en Quito y Guayaquil

Cambios en tarifas y compensaciones al transporte público

Con información de El Universo