Urgente!

Putin comparte con Lula detalles de su reunión con Trump
China logra su mejor desempeño en los Juegos Mundiales de Chengdu 
¿Más peligrosos que el alcohol? El daño que los ‘tiktoks’ y ‘reels’ podrían hacer 
Científicos logran traducir pensamientos en palabras
August 18, 2025

Putin comparte con Lula detalles de su reunión con Trump

  • agosto 18, 2025
  • 0
  • 46
  • 2 Min Read

El líder brasileño reafirmó su apoyo a todos los esfuerzos dirigidos a una solución pacífica del conflicto en Ucrania. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este lunes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó el servicio de prensa de Planalto.

Se informa que el líder ruso compartió detalles de su encuentro con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que tuvo lugar en Alaska el pasado viernes. 

«Tras abordar los diversos temas discutidos con el presidente Trump, Putin reconoció el involucramiento de Brasil con el Grupo de Amigos por la Paz, una iniciativa conjunta con China. El presidente Lula agradeció la llamada y reafirmó el apoyo de Brasil a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. También deseó éxito en las negociaciones venideras», indica la publicación.

Por su parte, el Kremlin destacó que se ratificó el interés mutuo en el desarrollo futuro del diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha colaboración en el marco del BRICS.

Esta jornada, Putin también mantuvo conversaciones telefónicas con otros socios de Moscú, incluyendo Sudáfrica e India, para compartir los resultados de la cumbre ruso-estadounidense.

Previamente, el jefe del Estado ruso señaló que Moscú ve «el deseo de la Administración estadounidense y del propio presidente Trump de facilitar la resolución del conflicto ucraniano, su deseo de profundizar en la esencia y comprender sus orígenes».

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024