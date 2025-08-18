Urgente!

China logra su mejor desempeño en los Juegos Mundiales de Chengdu 

  • agosto 18, 2025
  • 2 Min Read

CHENGDU, China, que por primera vez encabeza el medallero de oro y el general, ha logrado su mejor actuación en los Juegos Mundiales desarrollados en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, según anunció hoy domingo un funcionario de la delegación china.

Los 321 atletas chinos compitieron en 152 eventos de 28 deportes, obteniendo 36 medallas de oro, 17 de plata y 11 de bronce. Esta cifra es la mejor marca del país desde que comenzó a participar en los Juegos Mundiales, indicó Zhang Xin, sujeto de la delegación, en una conferencia de prensa.

Celebrados del 7 al 17 de agosto bajo el lema «Deportes sin límites, maravillas infinitas», los Juegos de este año fueron los primeros que se celebraron en la parte continental de China.

El país asiático destinó una delegación de 489 miembros, la más numerosa en la historia del certamen. «China ganó medallas de oro en 18 deportes, 45 atletas subieron a lo más alto del podio y batieron dos récords mundiales», precisó Zhang, y añadió: «Diez paratletas chinos demostraron su tenacidad, ganando cinco oros y una plata en los Juegos».

Según el funcionario, la mayoría de los atletas se formaron en escuelas, clubes sociales o de forma independiente. «Ofrecieron actuaciones satisfactorias al tiempo que se adhirieron a los principios de cero dopaje y cero controversia en el espíritu deportivo», afirmó Zhang.

Con información de Xinhua

