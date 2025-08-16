Putin asegura que Rusia, tanto como EEUU, busca un cese de acciones bélicas en Ucrania

Moscú y Washington coinciden en la importancia de poner fin a las acciones bélicas en Ucrania lo antes posible, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin sobre los resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

«Por supuesto, respetamos la postura de la administración estadounidense, que considera necesario un rápido cese de las acciones militares. Y a nosotros también nos gustaría avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos», dijo.

En este contexto, Putin subrayó que una solución del conflicto ucraniano debe basarse en la eliminación de sus causas profundas.

El viernes, los presidentes de Rusia y de EEUU celebraron una reunión en la ciudad de Anchorage, en Alaska, que duró dos horas y 45 minutos, y se convirtió en la primera cumbre de los líderes desde que el magnate republicano regresara a la presidencia estadounidense en enero pasado.

La cita, que en un principio iba a ser cara a cara, se celebró en formato reducido, y contó con la participación del secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff acompañando al anfitrión, y con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, y el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, por la parte rusa.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia. (Sputnik)