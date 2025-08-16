Urgente!

Putin asegura que Rusia, tanto como EEUU, busca un cese de acciones bélicas en Ucrania
Defensa de Coca Codo Sinclair ante fenómeno natural sin precedentes
“Misión Internacional de Observación denuncia graves injerencias contra la Corte Constitucional y alerta sobre amenaza a la democracia en Ecuador”
The Benefits of Implementing Computer Telephony Integration Systems in Businesses
August 16, 2025

Putin asegura que Rusia, tanto como EEUU, busca un cese de acciones bélicas en Ucrania

  • agosto 16, 2025
  • 0
  • 67
  • 2 Min Read

Moscú y Washington coinciden en la importancia de poner fin a las acciones bélicas en Ucrania lo antes posible, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin sobre los resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

«Por supuesto, respetamos la postura de la administración estadounidense, que considera necesario un rápido cese de las acciones militares. Y a nosotros también nos gustaría avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos», dijo.

En este contexto, Putin subrayó que una solución del conflicto ucraniano debe basarse en la eliminación de sus causas profundas.

El viernes, los presidentes de Rusia y de EEUU celebraron una reunión en la ciudad de Anchorage, en Alaska, que duró dos horas y 45 minutos, y se convirtió en la primera cumbre de los líderes desde que el magnate republicano regresara a la presidencia estadounidense en enero pasado.

La cita, que en un principio iba a ser cara a cara, se celebró en formato reducido, y contó con la participación del secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff acompañando al anfitrión, y con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, y el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, por la parte rusa.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia. (Sputnik)

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024