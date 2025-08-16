Región china de Xinjiang celebra exposición de patrimonio cultural inmaterial

URUMQI, 16 ago (Xinhua) — Una exposición sobre el patrimonio cultural inmaterial se inauguró el viernes en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, destacando los logros en la preservación, la herencia y la colaboración en este campo.

La exposición, coorganizada por el Ministerio de Cultura y Turismo y el gobierno regional de Xinjiang, está programada para extenderse hasta el 19 de agosto.

El evento cuenta con 435 elementos del patrimonio cultural inmaterial y 383 herederos culturales de Xinjiang y otras 25 regiones a nivel provincial.

El sitio escénico cultural Yotkan en la prefectura de Hotan es la sede principal de la exposición. Las sedes secundarias en Hotan también albergan exposiciones y ofrecen experiencias interactivas de patrimonio cultural. Fin