Ecuador registra un sismo de 4,8 grados en el norte de su territorio

Un sismo de 4,8 fue registrado este sábado en el norte del país, a 21.8 kilómetros de la municipalidad de Machachi, provincia ecuatoriana de Pichincha, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).

El evento telúrico presentó una «magnitud 4.8 grados, profundidad 6.0 kilómetros», indicó el IGEPN.

Al momento se desconocen reportes de daños humanos o materiales, pero hay información de que los temblores repercutieron en varias provincias de la sierra ecuatoriana.

Por su ubicación geográfica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, Ecuador registra este fenómeno natural con regularidad. (Sputnik)