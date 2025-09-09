Publican una supuesta foto en la que Epstein sostiene un cheque con el nombre de Trump

La imagen también contiene una pequeña nota donde dice que «Epstein y un miembro veterano de Mar-a-Lago bromean» sobre haberle vendido presuntamente a una mujer a Donald Trump.

Legisladores de EE.UU. han publicado el lunes una fotografía en la que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, involucrado en uno de los peores escándalos del país por abuso sexual de menores, sostiene un cheque bancario en el que supuestamente figura el nombre del actual presidente Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Kevin Dietsch / Staff / Gettyimages.ru

La foto también tiene una pequeña nota en la que «Epstein y un miembro veterano de Mar-a-Lago bromean sobre haber vendido a una mujer ‘totalmente depreciada’ a Donald Trump por 22.500 dólares», según afirmaron los legisladores.

El apunte, en realidad, no especifica qué es lo que supuestamente fue vendido a Trump. «¡Jeffrey demuestra su talento precoz con el dinero y las mujeres! Vende ‘totalmente devaluada’ [el resto del texto está tachado] a Donald Trump por 22.500 dólares», dice. Tampoco se aporta ninguna prueba de autenticidad del cheque.

Los nuevos documentos publicados la jornada anterior por la Comisión de Supervisión de la Cámara también contienen una colección de cartas entregadas al fallecido delincuente sexual convicto por su 50.° cumpleaños. Así, se han publicado un supuesto mensaje de Trump dirigido a Epstein con el dibujo de una mujer desnuda.

Esta revelación se hizo a pesar de que el propio Trump ha negado repetidamente haber escrito esas palabras y demandó por difamación al propietario de The Wall Street Journal, Rupert Murdoch, el primer medio en informar sobre ella.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York), donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.

por cargos federales de tráfico sexual de menores. La muerte de Epstein ocurrió solo un día después que se revelaran documentos judiciales que implicaban como cómplices a numerosas personas influyentes, incluidos el príncipe británico Andrés , el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y otras figuras políticas y personas de alto perfil.

, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y otras figuras políticas y personas de alto perfil. Al inicio de su segundo mandato, Trump prometió desclasificar documentos claves del proceso Epstein, pero finalmente las difusiones solo incluyeron información ya conocida públicamente.

Con información de Agencia RT