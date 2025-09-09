Ecuador vs. Argentina: Dónde ver el partido en pantalla gigante en Guayaquil 

En varios espacios se proyectará el encuentro deportivo este martes, 9 de septiembre.

Desde las 18:00 de este martes, 9 de septiembre, la selección de fútbol de Ecuador jugará contra su similar Argentina por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Ecuador ver en pantalla gigante. Foto Cortesía Municipio.

Este encuentro se desarrolla en el estadio Monumental de Barcelona Sporting Club, en el oeste de Guayaquil.

Para esta cita deportiva se espera la concurrencia masiva de espectadores, por lo que se limitará el paso vehicular en la avenida Barcelona y también se modificará el recorrido de varias líneas de buses que suelen transitar por la zona.

En varios espacios de Guayaquil se proyectará el encuentro de manera gratuita para que los aficionados puedan seguir las incidencias.

Estos son los sitios de Guayaquil donde proyectarán en pantalla gigante:

Parque Forestal, en la calle Quito entre Venezuela y El Oro.

Parque Samanes (concha acústica)

Plaza Guayarte (plazoleta central)

Malecón 2000 (palco malecón, junto al Hemiciclo de la Rotonda).

En estos espacios se dispondrán de agentes de control municipal y agentes de tránsito para permitir una buena coordinación de tránsito y orden.

En varios patios de comida de centros comerciales, como San Marino y Mall del Sol, se promociona el encuentro. De igual manera, en espacios turísticos de Puerto Santa Ana, los restaurantes alistan promociones para atraer al público durante esta noche. (I)

Confirmado.net – El Universo