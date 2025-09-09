Urgente!

September 9, 2025

Cómo registro la cuenta bancaria en el IESS para el pago de pensión de jubilación

  • septiembre 9, 2025
  • 0
  • 234
  • 2 Min Read

Estos depósitos se acreditan el día 20 de cada mes. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realiza el pago de pensiones por jubilación de vejez, discapacidad, invalidez y montepío directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

QUITO. Atención de varios servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el edificio matriz en la avenida 10 de Agosto. Foto: Alfredo Cárdenas.

Estos depósitos se acreditan el día 20 de cada mes y, de forma complementaria, la institución envía al correo electrónico del pensionista el rol de pago para que pueda dar seguimiento a sus ingresos y egresos.

Registro de cuenta bancaria

Para recibir pensiones, préstamos, fondos de reserva, cesantías, subsidios y demás prestaciones, los afiliados, jubilados y pensionistas deben registrar una cuenta bancaria personal en el portal web https://www.iess.gob.ec/, sección Afiliados > Registrar cuenta bancaria.

El sistema solicita el número de cédula, clave de afiliado o pensionista, datos de la entidad financiera, tipo de cuenta (corriente o de ahorros) y confirmación de grabado. Se recomienda imprimir el comprobante de registro.

En un plazo máximo de tres días posteriores, el trámite debe validarse de manera presencial en un Centro de Atención Universal, presentando:

  • Original y copia a color de la cédula de ciudadanía.
  • Copia a color del certificado de votación.
  • Certificado bancario que confirme que la cuenta es personal y está activa.

Cambio de cuenta bancaria

En caso de necesitar actualizar la cuenta de acreditación, el IESS señala que los pensionistas deben:

  1. Generar un turno en línea en el portal del IESS.
  2. Descargar y llenar a mano el formulario de solicitud de cambio de cuenta bancaria.
  3. Presentar un certificado bancario original de la nueva cuenta (vigencia máxima: dos meses), a nombre del titular.
  4. Acudir a la cita presencial con la cédula, el formulario suscrito y el certificado bancario.

(I)

Confirmado.net-El Universo

