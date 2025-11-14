Petro pone una condición para colaborar con la inteligencia de EE.UU.

El mandatario colombiano había ordenado suspender toda cooperación con Washington en esa materia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, matizó su orden de poner fin a la cooperación con los organismos de seguridad de EE.UU. y condicionó la colaboración con la inteligencia de ese país en el contexto de las acciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico para supuestamente combatir el tráfico de drogas.

En una interacción en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseveró que solo se establecerán comunicaciones entre los organismos de inteligencia de ambos países en operaciones de interdicción de drogas, siempre que haya la garantía de que se realizarán incautaciones «sin menoscabo de derechos humanos» y las capturas ocurran «con protección de la vida”.

«Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico», afirmó Petro.

«La causa de la destrucción de las mafias»

Por otra parte, Petro afirmó que su Gobierno se valdrá de todas las medidas que posee «para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes», sin que eso implique que su Administración sea aliada del narco, como lo ha señalado su par estadounidense, Donald Trump, quien ha acusado al mandatario suramericano de ser «líder del narcotráfico ilegal».

El presidente colombiano ratificó en su interacción que las organizaciones narcocriminales son sus enemigas y denunció que sus familiares han sido amenazados por los «duros golpes» que ha dado su gestión en contra del tráfico de drogas y las mafias.

«Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así será siendo, que nadie lo dude», sentenció.

La víspera, el jefe de Estado colombiano había dado la orden «a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública» de «suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses».

Agresiones por parte de EE.UU.

Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas , con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo por lo menos 20 bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo por lo menos 20 bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico. Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento , de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto.

, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto. A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano . En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?». Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.

Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una « campaña descarada de presión política , militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente».

, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente». El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas asesinadas .

. Los bombardeos contra lanchas de escaso calado también han sido repudiados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

Confirmado.net – RT