China se convierte en el sexto mayor comprador de café brasileño en octubre 

SAO PAULO, Las exportaciones de café de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano, registraron en octubre un fuerte reacomodo de destinos, con un salto histórico hacia China, que se convirtió en el sexto mayor comprador del grano brasileño, reveló hoy miércoles el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé).

Según el informe de la entidad, el país asiático adquirió 211.782 sacos de 60 kilogramos, un aumento del 176,42 por ciento con respecto al mismo mes de 2024 (76.617), mientras que la lista estuvo liderada por Alemania (609.570 sacos) e Italia (360.738 sacos).

Estados Unidos ocupó el tercer lugar con 347.532 sacos, lo que representa una disminución del 54,37 por ciento con respecto al año anterior (761.500) debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.

En octubre, Brasil exportó un total de 4,14 millones de sacos de café, una baja del 20 por ciento con respecto al mismo mes de 2024 (5,17 millones).

No obstante, la facturación aumentó un 12,6 por ciento, hasta 1,65 millones de dólares, gracias a la valorización internacional del producto.

En el acumulado del año hasta octubre, Brasil exportó 33.279 millones de sacos, un 20,3 por ciento menos que los 41.769 millones del mismo período de 2024, mientras que la facturación en dólares aumentó un 27,6 por ciento, a 12,7 millones de dólares.

«La mayor facturación se debe al aumento de las cotizaciones internacionales», explicó el presidente del Cecafé, Márcio Ferreira, en el comunicado.

El directivo anunció que, aunque ya se observan «mezclas sin café brasileño» en el mercado estadounidense, la institución y la industria buscan trasladar el café brasileño a la sección 2 (modificaciones arancelarias) de la orden ejecutiva para permitir importarlo con tarifa cero.

Confirmado.net – Xinhua