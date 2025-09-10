Petro lanza un duro mensaje a Trump: «Salga de la alianza con Hitler”

El mandatario colombiano criticó los ataques de Israel a la flotilla que tiene previsto llevar alimentos a la Franja de Gaza.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a su par estadounidense, Donald Trump, a acercarse a América Latina y a desmarcarse de las acciones violentas de Israel en la Franja de Gaza.

«Trump, salga de la alianza con Hitler; es hora de hablar de tú a tú con Latinoamérica libre. Es hora de libertad«, le escribió el mandatario colombiano al principal aliado de Tel Aviv en América.

En su interacción, el presidente colombiano se refirió al segundo ataque contra la Flotilla Global Sumud (GFS, por sus siglas en inglés) de ayuda a Gaza, en el que una embarcación atracada en Túnez habría sido alcanzada por drones, sin que se registraran heridos.

«Segundo barco civil atacado por Netanyahu, porque lleva alimentos a los hambrientos en Gaza», aseveró Petro.

Este es el segundo ataque de este tipo en dos días. El martes, el colectivo de activistas de la flotilla denunció una acción similar contra la embarcación Family Boat, de bandera portuguesa. Se espera que la flotilla, que cuenta con el apoyo de delegaciones de 44 países, parta este miércoles desde el puerto tunecino de Sidi Bou Said.

«Los nuevos Hitler»

Petro también se refirió a las protestas antigubernamentales en Francia, que piden la salida del presidente Emmanuel Macron, y al triunfo de la coalición peronista en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que le dio un duro revés al partido gobernante de Javier Milei.

«Esta es la hora de la Revolución», escribió el líder del Pacto Histórico y añadió: «Los nuevos Hitler hacen reaccionar a la humanidad en su contra. Las revoluciones en el mundo estallan«.

En una interacción anterior, el jefe de Estado comparó la ofensiva a la flotilla con la hecha por submarinos de la Alemania nazi en contra de los barcos que llevaban alimentos a Europa desde EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente afirmó que el pueblo palestino «recoge mendrugos en la calle y los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientos que aún sobreviven».

«Estamos ante una ignominia inhumana y la mayor parte de los gobiernos norteamericanos y europeos no reaccionan, son cómplices de genocidio como ya sucedió en el pasado», puntualizó.

Ante esta situación, Petro llamó a «todos los pueblos del mundo a levantarse contra la ignominia que está también en sus propios países. El genocidio en Gaza ha desnudado a todos los genocidas del mundo, a los racistas y xenófobos, a los monstruos antihumanos», manifestó.

Según lo escrito por el líder progresista, «Hitler vive en [Benjamín] Netanyahu y los nuevos amigos de Hitler lo apoyan».

Confirmado.net – RT