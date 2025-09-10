La OTAN se reúne por presencia de drones rusos en Polonia 

El organismo señaló que lo ocurrido durante la madrugada con aeronaves rusas no tripuladas se está investigando y que no es un hecho aislado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte , afirmó este miércoles (10.09.2025) que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos «no es un incidente aislado» y se «está analizando», sin entrar en si fue una acción intencionada.

«Se está llevando a cabo una evaluación completa. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado «, dijo Rutte en una breve declaración a la prensa en la sede de la Alianza tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte solicitada por Varsovia.

Rutte informó que el Consejo del Atlántico Norte se reunió por la mañana y «debatió la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado de Washington», fundacional de la Alianza, que dice que «las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada».

«Los aliados expresaron su solidaridad con Polonia y condenaron el comportamiento imprudente de Rusia», dijo Rutte, que agregó que el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, «seguirá gestionando preventivamente nuestra postura de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco oriental».

También envió un «claro mensaje» al presidente ruso, Vladimir Putin , para que «detenga la guerra en Ucrania, detenga la escalada bélica, que ahora está dirigiendo básicamente contra civiles inocentes e infraestructuras civiles». «Deje de violar el espacio aéreo aliado y sepa que estamos preparados, que estamos alerta y que defendemos cada centímetro del territorio de la OTAN «, recalcó.

Defensa coordinada

Rutte también detalló que Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania contribuyeron a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco con sus recursos militares.

«Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes», declaró.

«Estoy realmente impresionado. Por supuesto, siempre tenemos que asegurar que estamos un paso por delante, pero creo que la noche pasada mostró que somos capaces de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluido su espacio aéreo», recalcó.

Para Rutte, esta situación «no hace más que reforzar la importancia de la Alianza y el camino que los aliados acordaron en nuestra cumbre celebrada en La Haya» en junio pasado: «Debemos invertir más en nuestra defensa, aumentar la producción de material de defensa, para disponer de lo necesario para disuadir y defendernos, y debemos seguir apoyando a Ucrania , cuya seguridad está íntimamente ligada a la nuestra», subrayó.

