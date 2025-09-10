Rafael Correa cuestiona pregunta de la consulta popular que lo ‘bloquearía’ de las campañas electorales de la Revolución Ciudadana

La pregunta plantea que se prohíba el uso de nombre, imagen, voz o apoyo de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública.

Como un hombre “cobarde y sin escrúpulos” calificó el expresidente Rafael Correa al mandatario Daniel Noboa por incluir entre sus preguntas para la consulta popular una que bloquearía su participación en las campañas electorales de su movimiento, Revolución Ciudadana (RC).

El expresidente Rafael Correa reaccionó ante una de las preguntas enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Corte Constitucional.

La pregunta está en el grupo que corresponde al plebiscito y dice lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?“.

De ganar el Sí en este tema, podría modificarse el Código de la Democracia vigente para que Correa no pueda aparecer en spots, afiches o fotos de campaña junto con sus candidatos; esto porque el exjefe de Estado fue sentenciado a ocho años de prisión y suspensión de sus derechos políticos por el delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016, pena que no ha cumplido por encontrarse fuera del país. Actualmente, la ley electoral no tiene esa prohibición.

La mañana de este miércoles, 10 de septiembre del 2025, en su cuenta de la red social X, el líder de la RC posteó: “Jóvenes: el ‘arrecho’ Noboa en realidad es cobarde y sin escrúpulos. Es lo usual: se presume de lo que se carece. Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta. ¿Un sujeto así te representa?“.

Topic no pudo participar como candidato presidencial en los comicios presidenciales de este año porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo descalificó alegando que tenía contratos con el Estado. Pero el político afirmó que se trató de una movida del Gobierno.

Noboa anunció la tarde del pasado 9 de septiembre que enviará a la Corte Constitucional (CC) un paquete de siete preguntas, unas reformuladas y otras nuevas. Antes el organismo le negó otras tres. (I)

Confirmado.net-El Universo