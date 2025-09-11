China apuesta por la industria deportiva como nuevo motor de crecimiento durante el próximo quinquenio 

BEIJING, China busca impulsar aún más la industria del deporte en los próximos cinco años con un continuo apoyo gubernamental en materia de planificación, construcción y financiación, ya que considera a este sector floreciente como un nuevo motor de crecimiento económico.

Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal órgano de planificación económica de China, la promoción del desarrollo de la industria deportiva y los deportes al aire libre se incluyen en el XV Plan Quinquenal (2026-2030) del país y en otros planes de desarrollo específicos.

La CNDR también colaborará con la Administración General del Deporte de China para formular conjuntamente nuevos planes de desarrollo para los deportes al aire libre y garantizar que segan mejorando las políticas que apoyan el desarrollo del sector, declaró Chen Jun, director del Departamento de Desarrollo Social de la CNDR, en una conferencia de prensa celebrada el martes en Beijing.

Para 2030, el país aspira a construir alrededor de 100 destinos deportivos al aire libre de alta calidad, equipados con instalaciones integrales que puedan brindar servicios de alta calidad y albergar diversos eventos deportivos, afirmó Chen.

La funcionaria agregó que se apoyará a las regiones con mayor dotación de recursos y un sólido desarrollo sectorial para construir destinos deportivos al aire libre de clase mundial.

«Incrementaremos el apoyo utilizando los fondos del Gobierno central y otros fondos, como los fondos del bienestar público de la lotería deportiva, conduciéndolos a las instalaciones deportivas al aire libre que califiquen, así como a instalaciones de servicios públicos relacionados», destacó Chen.

El Gobierno también incentivará a las instituciones financieras a aumentar el apoyo crediticio para las empresas de deportes al aire libre ya atraer más capital privado para desarrollar conjuntamente esta industria, señaló.

Con información de Xinhua