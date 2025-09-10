El comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, asesinado de un disparo en una universidad de EE UU

El presidente confirma la noticia en Truth: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo”

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, una de las figuras mediáticas más conocidas del trumpismo y gran aliado del presidente estadounidense, ha muerto tras recibir un disparo en el cuello este miércoles mientras intervenía en un evento multitudinario en la universidad Utah Valley, según ha anunciado el propio Donald Trump. Según varios vídeos que circulan en las redes sociales se puede ver cómo Kirk, de 31 años, recibe un disparo y comienza a sangrar profusamente mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas, en un acto que se celebraba al aire libre. Un sospechoso ha quedado bajo custodia policial, según la Universidad.

Trump, que ya había confirmado que Kirk había quedado herido, ha escrito en su red social, Truth: “el gran, incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. nadie entendió o tuvo el corazón de los jóvenes en Estados Unidos mejor que él. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ya no está entre nosotros”. “Las condolencias de Melania and mías van a su bella esposa, Erika, y su familia. ¡Charlie, te queremos!“, concluye su mensaje el presidente.

El fallecimiento del comentarista, que había sido trasladado al hospital en estado crítico, también ha sido confirmado por su portavoz, Andrew Kolvet.

Según aparece en uno de los vídeos, Kirk recibe el impacto de bala precisamente en el momento en el que un miembro del público con el que debate le pregunta sobre tiroteos masivos. “¿Sabe cuántos estadounidenses trans han sido autores de tiroteos masivos en los últimos diez años?“, le pregunta el espectador. Kirk le contesta: ”Demasiados”. A su vez, su interlocutor le replica que han sido cinco, y le vuelve a preguntar si sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en total en el país en esa década. “¿Contando o no la violencia de bandas delictivas?“, responde el comentarista. Inmediatamente cae desplomado por el impacto de bala.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido oraciones por Kirk, uno de sus grandes y más antiguos aliados. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!“, había escrito en su red social, Truth, tras conocerse el atentado. El presidente estadounidense fue objeto él mismo de un atentado con disparos en julio del año pasado en Butler (Pensilvania), del que salió con una herida leve en una oreja. En una breve entrevista con el periódico New York Post, el presidente había comentado que el pronóstico “parecía muy malo”, e insistía en que su estado de ánimo no era bueno: Kirk, apuntaba, “es un muy buen amigo mío”.

Una portavoz de la universidad donde han ocurrido los hechos, Ellen Treanor, ha declarado que Kirk fue atacado por un sospechoso que abrió fuego desde un edificio a unos 200 metros de donde se encontraba el líder de la organización conservadora juvenil Turning Point USA. El sospechoso, que no es uno de los estudiantes de la universidad, ha quedado bajo custodia policial, ha agregado la portavoz. Hasta el momento no se ha establecido un móvil para el atentado.

Con información de El País