China lanza vacuna de desarrollo nacional contra VPH para prevenir cáncer de cuello uterino 

BEIJING, China ha lanzado su vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) de nueve valencias, desarrollada nacionalmente, al administrar la primera dosis el martes en la ciudad de Xiamen, con el fin de ampliar la protección contra el cáncer de cuello uterino en mujeres de entre 9 y 45 años.
Las autoridades de salud dijeron que las mujeres entre los 9 y 17 años necesitarán dos dosis, mientras que las de 18 a 45 años requerirán tres.
El cáncer de cuello uterino es uno de los más comunes en la población femenina de todo el mundo, y el VPH está relacionado con un estimado de 700.000 casos de cáncer al año, que incluyen aproximadamente 530.000 de cuello uterino, siendo el resto de ano, vulva, pene y otros.
La vacunación proporciona una importante línea de defensa. Cuando se administra correctamente, la vacuna contra el VPH tiene un 94 por ciento de efectividad en la prevención de la infección.