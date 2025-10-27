Partido de Petro elige candidato presidencial a Iván Cepeda

El aspirante presidencial, de 63 años, es considerado un enemigo declarado de la derecha de Colombia y ganó la candidatura en una elección interna del partido Pacto Histórico.

El partido del mandatario colombiano Gustavo Petro eligió este domingo (26.10.2025) como candidato a sucederlo en las elecciones de 2026 al senador Iván Cepeda, un enconado enemigo de la derecha que llevó contra las cuerdas judicialmente al expresidente Álvaro Uribe .

Iván Cepeda, es el candidato presidencial del partido Pacto Histórico para las elecciones de 2026.Imagen: Mauricio Dueñas Castañeda/dpa/picture Alliance

Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años, ganó en las primarias del partido Pacto Histórico a Carolina Corcho, exministra de Salud de Petro.

En la jornada electoral sufragaron más de 2,2 millones de personas, de acuerdo con el recuento oficial, muy por encima de las expectativas de los analistas.

Antes de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo, Cepeda competirá en otras votaciones contra figuras de la izquierda para definir un único candidato.

«El Pacto Histórico sin duda es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país», presentó en un discurso.

«Se impone la democracia», «el pueblo ha elegido libre», reaccionó Petro en la red X.

Cepeda es un enemigo declarado del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010) y al igual que Petro denunció en debates en el Congreso la supuesta relación de paramilitares con el exmandatario y otros políticos.

En agosto pasado, tras un largo proceso judicial que partió de esa acusación, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por sobornar a miembros de esos escuadrones antiguerrillas para que negaran sus nexos.

Hijos de Uribe lo llaman: «Heredero de las FARC»

Sin embargo, la semana pasada un tribunal de Bogotá revocó la condena en segunda instancia. Cepeda, que figura como víctima en ese proceso, anunció que interpondrá un último recurso de casación ante la corte suprema y si es necesario acudirá a tribunales internacionales.

Los hijos de Uribe y miembros de la derecha colombiana llaman a Cepeda «heredero de las FARC», por su supuesta cercanía con la guerrilla que firmó la paz en 2016 tras unas negociaciones en las que el congresista fue mediador.

Además porque su padre Manuel Cepeda, asesinado a tiros en 1994, fue miembro de la Unión Patriótica, un partido creado por exmiembros de la otra organización rebelde más poderosa de América.

En medio de la persecución a la izquierda en Colombia, Iván Cepeda vivió exiliado en Checoslovaquia y Cuba, y estudió en Bulgaria.

Las primarias del partido de Petro se celebraron en medio de las tensiones del presidente con el mandatario estadounidense Donald Trump, que lo acusa de ser un líder narcotraficante.

La derecha que busca recuperar el poder aún no ha elegido un candidato. Uno de sus aspirantes, Miguel Uribe, murió en agosto tras dos meses en cuidados intensivos por un ataque a bala.

Confirmado.net – DW