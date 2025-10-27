Estos son los días que son feriado en noviembre 2025 en Ecuador 

En noviembre hay dos feriados nacionales y varios feriados locales.
Ecuador celebra once días de feriados nacionales cada año, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Feriados. Además, cada provincia festeja un día de asueto adicional, debido a sus fiestas locales.
El penúltimo mes del año llega con dos feriados nacionales. Se trata del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.
La conmemoración por los fallecidos pasa del domingo 2 al martes 4 de noviembre y las fiestas por la independencia cuencana se mantendrá en su día original, lunes 3 de noviembre.
Estos días de feriado son obligatorios y no recuperables.
Además, otras localidades festejan en noviembre y tendrán días de asueto obligatorios solo en esas provincias.
Feriados locales
- Independencia de Azogues, martes, 4 de noviembre (pasa al lunes 3)
- Cantonización de Manta, martes, 4 de noviembre (pasa al lunes 3)
- Provincialización de Santo Domingo, jueves, 6 de noviembre (pasa al viernes 7)
- Provincialización de Santa Elena, viernes, 7 de noviembre
- Independencia de Guaranda, lunes, 10 de noviembre
- Provincialización de Morona Santiago, lunes, 10 de noviembre
- Provincialización de Pastaza, lunes, 10 de noviembre
- Provincialización de Zamora Chinchipe, lunes, 10 de noviembre
- Independencia de Latacunga, martes, 11 de noviembre (pasa al lunes 10)
- Fundación de Riobamba, martes, 11 de noviembre (pasa al lunes 10)
- Independencia de Ambato, miércoles, 12 de noviembre (pasa al viernes 14)
- Fundación de Tena, sábado, 15 de noviembre (pasa al viernes 14)
- Independencia de Loja, martes, 18 de noviembre (pasa al lunes 17)
- Provincialización de Carchi, miércoles, 19 de noviembre (pasa al viernes 21)
- Provincialización de Esmeraldas, viernes, 21 de noviembre
- Cantonización de Daule, miércoles, 26 de noviembre (pasa al viernes 27)
