October 27, 2025

Estos son los días que son feriado en noviembre 2025 en Ecuador 

  octubre 27, 2025
En noviembre hay dos feriados nacionales y varios feriados locales. 

Ecuador celebra once días de feriados nacionales cada año, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Feriados. Además, cada provincia festeja un día de asueto adicional, debido a sus fiestas locales.

El penúltimo mes del año llega con dos feriados nacionales. Se trata del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

La conmemoración por los fallecidos pasa del domingo 2 al martes 4 de noviembre y las fiestas por la independencia cuencana se mantendrá en su día original, lunes 3 de noviembre.

Estos días de feriado son obligatorios y no recuperables.

Además, otras localidades festejan en noviembre y tendrán días de asueto obligatorios solo en esas provincias.

Feriados locales

  • Independencia de Azogues, martes, 4 de noviembre (pasa al lunes 3)
  • Cantonización de Manta, martes, 4 de noviembre (pasa al lunes 3)
  • Provincialización de Santo Domingo, jueves, 6 de noviembre (pasa al viernes 7)
  • Provincialización de Santa Elena, viernes, 7 de noviembre
  • Independencia de Guaranda, lunes, 10 de noviembre
  • Provincialización de Morona Santiago, lunes, 10 de noviembre
  • Provincialización de Pastaza, lunes, 10 de noviembre
  • Provincialización de Zamora Chinchipe, lunes, 10 de noviembre
  • Independencia de Latacunga, martes, 11 de noviembre (pasa al lunes 10)
  • Fundación de Riobamba, martes, 11 de noviembre (pasa al lunes 10)
  • Independencia de Ambato, miércoles, 12 de noviembre (pasa al viernes 14)
  • Fundación de Tena, sábado, 15 de noviembre (pasa al viernes 14)
  • Independencia de Loja, martes, 18 de noviembre (pasa al lunes 17)
  • Provincialización de Carchi, miércoles, 19 de noviembre (pasa al viernes 21)
  • Provincialización de Esmeraldas, viernes, 21 de noviembre
  • Cantonización de Daule, miércoles, 26 de noviembre (pasa al viernes 27)

Confirmado.net – El Universo

