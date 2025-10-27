Lula prevé en pocos días una solución entre EE.UU. y brasil

El gobernante brasileño reaccionó tras el encuentro que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Malasia, en el que dialogaron ampliamente sobre los aranceles.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , afirmó este lunes (27.10.2025) que en pocos días habrá una «solución definitiva» a la disputa comercial de su país con Estados Unidos, un día después de encontrarse en Malasia con su par Donald Trump .

«Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre», declaró Lula a periodistas en Kuala Lumpur sobre las conversaciones comerciales de la víspera con Trump.

La conversación entre los presidentes de las dos mayores economías de América abordó la imposición de aranceles estadounidenses del 50% sobre los productos brasileños como represalia por la condena a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro .

Bolsonaro, un aliado de Trump, fue condenado por sus intentos de impedir la toma de posesión de Lula y intentar contra la vida del presidente.

Lula, quien el lunes cumple 80 años, aseguró que el tema quedó superado en su conversación con Trump y que «Bolsonaro es parte del pasado de la política brasileña».

Trump instruyó a su equipo negociador

«Fue sorprendentemente buena la reunión que tuve con el presidente Trump. Si dependiera de Trump y de mí, va a haber acuerdo» comercial entre los dos países.

Tras el encuentro del domingo, Trump instruyó a su equipo negociador comenzar de inmediato las conversaciones con Brasil para superar el diferendo.

«Estamos avanzando espectacularmente bien», declaró Márcio Rosa, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, sobre esos primeros encuentros.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira indicó que conversó con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el cual acordó «trabajar en un acuerdo satisfactorio, un cronograma de reuniones para las próximas semanas con foco en los sectores más afectados por los aranceles».

Trump partió el lunes de Malasia hacia Japón, segunda escala de su gira asiática, la cual concluirá en Corea del Sur donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping.

Lula tiene previsto viajar el martes de regreso a Brasil.

Confirmado.net – DW