China y EE.UU. UU. alcanzan consensos básicos sobre arreglos para abordar respectivas preocupaciones comerciales

KUALA LUMPUR, China y Estados Unidos alcanzaron consensos básicos sobre los arreglos apropiados para abordar sus respectivas preocupaciones económicas y comerciales importantes, los cuales posteriormente serán sometidos a sus respectivos procedimientos de aprobación nacionales, dijo hoy domingo en la capital malasia Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio.

Li dijo lo anterior al informar a la prensa después de la nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos celebradas durante los dos últimos días.

Durante el último mes aproximadamente, las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos han experimentado ciertas turbulencias y fluctuaciones, lo que ha llamado la atención del mundo, afirmó Li.

Desde las conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos en Ginebra en mayo de este año, China se ha apegado estrictamente a los consensos alcanzados en diversas llamadas telefónicas entre los dos jefes de Estado, ha implementado fiel y seriamente los resultados de las conversaciones económicas y comerciales, y ha salvaguardado cuidadosamente la relación económica y comercial China-Estados Unidos lograda con muchos esfuerzos y relativamente estable, indicó.

Dicha turbulencia y fluctuaciones no es algo que China desee presenciar, señaló Li. En los últimos días, los equipos económicos y comerciales de China y Estados Unidos sostuvieron discusiones a profundidad y francas sobre cuestiones como las medidas de la Sección 301 estadounidense contra los sectores marítimo, logístico y de construcción naval de China, la extensión de la suspensión de los aranceles recíprocos, los aranceles relacionados con el fentanilo y la cooperación antinarcóticos, la expansión del comercio y los controles a la exportación, explicó Li.

Las dos partes concluyeron discusiones constructivas sobre las soluciones para abordar de forma apropiada las preocupaciones de ambas partes y alcanzaron consensos básicos, agregados.

La parte estadounidense expresó su posición de manera enérgica y la parte china se mantiene firme en la salvaguardia de sus intereses, señaló Li.

Indicó que durante las conversaciones, los equipos económicos y comerciales de ambos países mantuvieron el respeto mutuo y sostuvieron un diálogo en pie de igualdad.

En el futuro, las dos partes fortalecerán aún más la comunicación y los intercambios, y trabajarán activamente para promover un desarrollo estable y sólido de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos, dijo Li.

También expresó su aprecio al Gobierno de Malasia por su cálida hospitalidad y minuciosos arreglos como anfitrión.

Confirmado.net – Xinhua