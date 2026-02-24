Panamá toma control de dos puertos en el canal 

El gobierno aseguró que garantizará la continuidad de las operaciones portuarias y la estabilidad laboral, y que los puertos serán adjudicados mediante una nueva licitación.

Las autoridades panameñas tomaron este lunes (23.02.2026) el control de dos puertos del canal de Panamá , tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, indicó una fuente oficial.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña en enero.

«La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación», declaró en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.

El «decreto de ocupación» dará paso a un período de transición de 18 meses, agregó el funcionario. Durante ese tiempo, los puertos serán operados por otras dos empresas hasta ser adjudicados mediante una nueva licitación.

«Vamos a definir el modelo (…) de licitación internacional» para contar con operadores a largo plazo, señaló en la misma conferencia Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que «no habrá despidos» en los dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

Confirmado.net – Agencia DW