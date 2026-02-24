El arancel global de Trump entra en vigor al 10 %

La medida se aplicará a todos los países durante 150 días, a menos que se otorguen exenciones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha implementado un nuevo arancel global a las importaciones del 10 %, en lugar de la tasa del 15 % anunciada previamente, informó Financial Times el martes.

Win McNamee / Gettyimages.ru

El arancel entró en vigor el martes a las 00:01, hora del este (08:01, hora de Moscú).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. comunicó a los importadores que el arancel inicial será del 10 % y se aplicará a todos los países durante 150 días, a menos que se otorguen exenciones, recoge NBC News.

La semana pasada, la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los gravámenes destinados a combatir el tráfico de drogas como los ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso. En respuesta, Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15 % para reemplazar los que la Corte Suprema anuló.

La Casa Blanca indicó que Trump sigue comprometido con establecer este arancel global del 15%. «Se está trabajando en ello y se concretará más adelante», declaró un funcionario.

