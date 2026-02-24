China está dispuesta a trabajar con todos los países para mejorar la gobernanza global de derechos humanos 

BEIJING, China está dispuesta a trabajar con todos los países para mejorar la gobernanza global de los derechos humanos y promover el sano desarrollo de la causa internacional de los derechos humanos, afirmó hoy lunes el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

Wang, quien también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado a través de un enlace de video durante el segmento de alto nivel de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Wang señaló que la situación internacional es compleja y está interrelacionada, y que la gobernanza global de los derechos humanos y el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial enfrentan nuevas pruebas de los tiempos.

La Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por China ha recibido apoyo y respuestas de más de 150 países y organizaciones internacionales, agregó. Wang pidió defender la igualdad soberana y salvar las aspiraciones originales de la gobernanza global de los derechos humanos.

El único camino que puede conducir a perspectivas cada vez más amplias es el desarrollo de los derechos humanos, arraigado en las condiciones nacionales específicas de cada país y que responde a las necesidades de su población, aseveró.

Todas las partes deben adherirse al Estado de derecho internacional y consolidar las bases de la gobernanza global de los derechos humanos, indicó Wang.

Juntos, todos los países deben defender la «regla de oro» de no interferencia en los asuntos internos de los demás y rechazar firmemente las palabras y los hechos que creen dobles raseros en nombre de los derechos humanos, agregó.

Pidió practicar el multilateralismo y enfrentar los desafíos para la gobernanza global de los derechos humanos.

Todos los países deben rechazar todas las formas de colonialismo o discriminación racial, y responder apropiadamente a las cuestiones emergentes como la inteligencia artificial, así como el cambio climático y los derechos humanos.

Wang subrayó que todas las partes deben promover un enfoque centrado en las personas en la gobernanza global de los derechos humanos y enriquecer las connotaciones de dicha gobernanza.

La comunidad internacional también debe posicionar el derecho al desarrollo en un lugar más destacado en la agenda multilateral de los derechos humanos, indicó.

Wang instó a adoptar enfoques orientados a la acción y mejorar la eficacia de la gobernanza global de los derechos humanos, y sostuvo que China está dispuesta a coordinar sus con la comunidad internacional para trazar colectivamente un nuevo plan para esta causa global.

Al indicar que 2026 es el inicio del período del XV Plan Quinquenal de China,dijo que el país continuará impulsando su democracia popular de proceso entero y garantizando que los logros de la modernización china beneficien a todas las personas de manera más equitativa.

China está dispuesta a trabajar con todos los países para promover el desarrollo y la prosperidad comunes, salvar la equidad y la justicia internacionales y defender los valores comunes de la humanidad, y construir una comunidad de futuro compartida para todos, con el objetivo de garantizar que el progreso de la civilización de los derechos humanos se beneficie a todo el mundo, subrayó.

Confirmado.net – Xinhua