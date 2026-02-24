Condenan a 3 violadores de La Manada de Cayambe a 29 años

Tres de los cinco violadores del caso conocido como La Manada de Cayambe fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de prisión por la violación grupal contra dos adolescentes. Los otros dos responsables permanecen prófugos. El caso, que estremeció a Ecuador, involucró a cinco adultos, cuatro de ellos profesores de las víctimas.

Sentencia de 29 años y cuatro meses de prisión

El tribunal dictó una condena de 29 años y cuatro meses de cárcel para tres de los cinco implicados en la violación grupal ocurrida en Cayambe. La resolución judicial marca un precedente frente a uno de los casos más graves de violencia sexual registrados en el país en los últimos años.

No obstante, el proceso aún no culmina completamente. Dos de los sentenciados no han sido capturados y se encuentran prófugos, lo que mantiene activa la exigencia social de justicia plena.

Un caso que sacudió al sistema educativo

Los hechos se registraron a inicios del año anterior, cuando dos adolescentes fueron víctimas de una violación grupal perpetrada por cinco adultos, cuatro de ellos docentes. La relación de autoridad entre los procesados y las víctimas generó mayor indignación social.

El caso abrió un debate nacional sobre la protección de adolescentes dentro de instituciones educativas y la responsabilidad del Estado en prevenir y sancionar la violencia sexual en entornos escolares.

La activista Sybel Martínez dio a conocer la decisión judicial que condena tres de los cinco agresores del caso La Manada de Cayambe.

🔴🚨 ATENCIÓN ‼️ Tres de los cinco agresores del caso de #LaManadaDeCayambe han sido sentenciados a 29 años cuatro meses de cárcel. Los otros dos violadores se encuentran prófugos.



Recordemos que a inicios del año anterior dos adolescentes fueron agredidas grupalmente por… — Sybel Martinez (@sybelmartinez) February 23, 2026

En redes sociales, las etiquetas #LaManadaDeCayambe y #JusticiaParaLasAdolescentes se convirtieron en símbolo de indignación y de exigencia ciudadana.

Justicia parcial mientras dos violadores siguen prófugos

Aunque la sentencia representa un avance, colectivos ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos insisten en que la justicia será completa solo cuando los dos violadores prófugos sean capturados y cumplan la condena.

El caso deja una lección dolorosa y urgente: reforzar mecanismos de prevención, protocolos institucionales y acompañamiento efectivo a víctimas de violencia sexual.

🚨‼️Repliquemos y amplifiquemos este comunicado:



“Compartimos nuestro comunicado oficial sobre la sentencia dictada en el caso #LaManadaDeCayambe.



Esta decisión judicial reconoce la verdad de nuestras hijas y marca un precedente importante. La lucha continúa, pero este es un… pic.twitter.com/KkVAhSLCRC — Sybel Martinez (@sybelmartinez) February 24, 2026

