China está dispuesta a trabajar con todos los países para mejorar la gobernanza global de derechos humanos 
February 24, 2026

Intensa lluvia en Quito genera ocho emergencias por inundaciones

  • febrero 24, 2026
  • 0
  • 204
  • 2 Min Read

Conocoto, el puente 7 y el puente 2, entre los sectores afectados este lunes, 23 de febrero. 

Una intensa lluvia derivó en varias emergencias en Quito la tarde del lunes 23 de febrero.

Intensa lluvia se presentó en Quito la tarde de este lunes 23 de febrero. Foto: Alfredo Cárdenas.

Las alertas se reportaron en distintos barrios de la capital, con mayor repercusión en la ruta hacia el valle de los Chillos.

Con corte a las 16:00, el ECU911 informó que ocho alertas por inundaciones de viviendas se recibieron por parte de la entidad y el Cuerpo de Bomberos.

Por ello, las unidades de emergencia desplegaron equipos humanos y técnicos para atender las emergencias suscitadas.

Si bien no hubo tormenta eléctrica, el cielo de la ciudad se cubrió por una capa densa de neblina y la lluvia se mantuvo de forma incesante en el norte, sur y los valles. Conocoto, el puente 7 y el puente 2 fueron las zonas más afectadas.

Las unidades de seguridad acudieron para evacuar el agua, acompañada de lodo y escombros, que ingresó a las casas de los moradores.

Los agentes aseguraron que no hubo víctimas mortales, pero varios insumos materiales sí sufrieron daños graves.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y bajar la velocidad en zonas de alto riesgo, para evitar siniestros de tránsito a causa de la calzada mojada y la poca visibilidad.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos explicó que Pichincha es una de las provincias que se encuentran en alerta roja por el temporal que se presentará en estos días y el riesgo de deslizamientos de tierra que se puedan producir en zonas críticas. (I)

Confirmado.net – El Universo

