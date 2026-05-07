Piero Hincapié vs. Willian Pacho: Ecuador tendrá un duelo histórico en la final de la Champions League

Ecuador asegura un campeón en la UEFA Champions League

El fútbol ecuatoriano hará historia en Europa. Piero Hincapié y Willian Pacho se enfrentarán en una inédita final de la UEFA Champions League Final, un hecho sin precedentes para el país en el torneo de clubes más importante del mundo.

El Arsenal buscará conquistar su primera Champions League, mientras el Paris Saint-Germain intentará conseguir el bicampeonato europeo.La clasificación del PSG llegó luego de eliminar al Bayern Munich con un global de 6-5 en semifinales.

La primera final de Champions con dos ecuatorianos

La presencia de Hincapié y Pacho en la final representa un momento histórico para el fútbol ecuatoriano.

Nunca antes dos jugadores ecuatorianos se habían enfrentado en el partido decisivo de la Champions League.

Para Hincapié será su primera final europea, consolidando una temporada de crecimiento en Inglaterra bajo la dirección de Mikel Arteta.

En cambio, Pacho disputará su segunda final consecutiva y tendrá la posibilidad de volver a levantar el trofeo continental con el PSG.

Hincapié se consolidó como alternativa clave en el Arsenal

Desde su llegada al Arsenal en la temporada 2025-2026, Piero Hincapié ganó espacio dentro del esquema defensivo del club londinense.

Aunque no fue titular en la semifinal de vuelta ante el Atlético de Madrid, el defensor ecuatoriano aportó solidez y regularidad durante toda la campaña europea.

Según datos de Sofascore, Hincapié registra en esta Champions League: 9 partidos disputados 574 minutos jugados 82 % de precisión en pases 2 porterías en cero 2 entradas por partido 1,3 despejes por encuentro Además, mantiene un dato destacado: no recibió tarjetas durante todo el torneo.

Willian Pacho lidera la defensa del PSG

Willian Pacho llega a la final como uno de los futbolistas más importantes del PSG en esta edición de la Champions League.

El zaguero ecuatoriano disputó todos los partidos del torneo y se consolidó como pieza fija en la defensa parisina.

Sus estadísticas reflejan el impacto que tuvo en la campaña europea: 15 partidos jugados1.350 minutos en cancha 5 porterías en cero 2 goles 1 asistencia 0 tarjetas amarillas 0 expulsiones

El rendimiento de Pacho lo posiciona entre los defensores más destacados de la competición.

Arsenal y PSG disputarán una final inédita

La final entre Arsenal y PSG también marcará un nuevo capítulo para la Champions League, ya que nunca antes ambos clubes se habían enfrentado en esta instancia.

Históricamente, los dos equipos conocen lo que significa perder una final europea: Arsenal cayó ante el FC Barcelona en 2006.PSG perdió la final de 2020 frente al Bayern Munich.Ahora, ambos buscarán escribir una nueva historia en Europa.

Fecha y sede de la final de Champions League 2026

La gran final de la UEFA Champions League se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna.

El encuentro arrancará desde las 11:00 (hora de Ecuador) y tendrá asegurado a un futbolista ecuatoriano levantando el trofeo más importante del fútbol europeo.

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Con información de El Universo