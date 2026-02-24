¿Por qué Priscila Schettini solicita incorporarse a la Asamblea? Esto argumenta

Priscila Schettini fue electa asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones generales de 2025

La abogada Priscila Schettini solicitó este 23 de febrero de 2026 asumir su cargo como asambleísta nacional. En un oficio enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señaló que ya no tiene impedimento legal para ocupar la curul que ganó en 2025 junto a la Revolución Ciudadana.

En mayo de 2025, a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional del periodo 2025 -2029, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó a Schettini en un caso por violencia política de género iniciado por la entonces fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Schettini fue sancionada con una multa de 50 salarios básicos unificados, equivalentes a 22.500 dólares y la suspensión de sus derechos de participación por tres años. Sanción que le impidió asumir su curul el 14 de mayo de 2025 y tenga que ser suplida por Santiago Díaz Asque, ahora procesado por un caso de presunta violación a una menor de edad.

¿Por qué Priscila Schettini pide entrar a la Asamblea antes de tiempo?

Pese a que la suspensión de los derechos de participación es de tres años, en el oficio enviado a la Asamblea Nacional, Priscila Schettini señala que, en aplicación del principio de favorabilidad, en octubre de 2025 su sanción fue reducida a nueve meses, conforme a las reformas al Código de la Democracia aprobadas ese mismo año.

En ese sentido, Schettini señala que, con la nueva duración de su suspensión, recuperó sus derechos de participación el 10 de febrero de 2026, por lo que solicita ser habilitada para asumir su curul en la Asamblea Nacional. Schettini también adjuntó un certificado del Ministerio del Trabajo que demuestra el levantamiento de su impedimento para ejercer cargo público.

Actualmente, la curul de Schettini es ocupada por Annie Muñoz, asambleísta suplente que se principalizó luego de que Santiago Díaz Asque fuera procesado por un caso de presunta violación a una menor de edad. Incluso, Muñoz participó recientemente en el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

