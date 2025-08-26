Urgente!

«No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente»: Petro responde a congresista de EE.UU.
August 26, 2025

«No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente»: Petro responde a congresista de EE.UU.

El mandatario colombiano rechazó las amenazas de Carlos Giménez, quien lo acusó por negar la existencia del ‘Cártel de los Soles’.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las amenazas del congresista republicano Carlos Giménez, quien lo acusó por negar la existencia del ‘Cártel de los Soles’, una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas cuya existencia no ha sido probada, pero que, según EE.UU., estaría liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group / Gettyimages.ru

«Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a [Augusto] Pinochet, pero resultó aliado», escribió el mandatario en su cuenta de X, respondiendo a una publicación del legislador estadounidense en la que aseguró que Petro acababa «de firmar su propia sentencia», anticipando posibles acciones en el Congreso estadounidense.

«Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy también, sargento», agregó Petro.

La amenaza de Giménez ocurrió después que el líder colombiano afirmara que el ‘Cártel de los Soles’ no existe, describiéndolo como «la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no la obedecen».

Según Petro, el tráfico de cocaína a través de Venezuela está bajo el control de otra organización delictiva: «la Junta del narcotráfico», cuyos líderes —aseguró— viven en Europa y Medio Oriente.

  • Maduro informó recientemente que ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU., que lo vincula sin ninguna prueba con el llamado ‘Cartel de los soles’ y que subió de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayuda a su captura.

Confirmado.net – RT

